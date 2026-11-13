El Gobierno concede a sus aliados cambios al Presupuesto 2027 pero no logra destrabar la Ley Malvinas

La Libertad Avanza reordenó la agenda de Diputados después de la reunión con sus aliados: por un lado, el Presupuesto 2027 tendría dictamen el próximo martes 17, y llegaría al recinto recién el miércoles 25, según confiaron fuentes del oficialismo a PERFIL. En otro orden, la semana próxima, el miércoles 18, el Gobierno buscará votar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, junto con la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. De esta manera, quedó descartada la opción de dictaminar el Presupuesto el 17 y votarlo al día siguiente. Incluso, tampoco están seguros de que se llegue al recinto el mismo miércoles 25, misma fecha en la que uno de los articuladores con los gobernadores, el jefe de Gabinete Diego Santilli, estará en el Senado presentando por primera vez un informe de gestión.

El encuentro fue ayer en Diputados. Lo encabezaron el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el titular de la comisión de Presupuesto, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, junto a Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. El presidente de la Cámara, Martín Menem, no estuvo: viajó a Corrientes con Karina Milei, aunque siguió las conversaciones por teléfono y le confirmó al jefe del PRO, Cristian Ritondo, que aceptaban varias de sus propuestas. Por parte de los aliados, participaron también Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La reunión estaba convocada por el Presupuesto, pero la discusión se concentró en la Ley Malvinas. Ante los pedidos de los bloques del medio, todavía no hay una definición de qué cambios se van a introducir sobre el proyecto que aún no tiene los votos necesarios, según reconocen algunos de sus propios articuladores. Algunos diputados que siguen la confección de esta ley como Damián Arabia y Giudici responden a Patricia Bullrich, quien hoy mantiene una interna con Javier y Karina Milei, y eso podría afectar la fuerza con la que el oficialismo se mueve por el proyecto que impulsó Santiago Caputo.

Martin Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli

Ley Malvinas: el título VII que necesita 129 votos

La norma, que tiene dictamen de mayoría desde el 28 de octubre, crea un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur: penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales. Se debate mientras el Ejecutivo reclama ante el Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en las islas.

El conflicto está en el título séptimo, "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones", que cambia los códigos Electoral y Penal. Por tocar cuestiones electorales, requiere mayoría absoluta del total de la Cámara, es decir 129 votos afirmativos, mientras que el resto del texto necesita mayoría simple. Los bloques dialoguistas volvieron a pedir que se elimine porque altera la libertad de expresión.

Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico, que fue en representación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, rechazó eliminarlo, pero se llevó el reclamo para trabajar en una contrapropuesta. El artículo más cuestionado fija penas de cinco a 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un Estado o agente extranjero, interfieran en elecciones con campañas de desinformación o promuevan violencia o sabotaje. Ya se le agregó que no constituyen injerencia la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Pero sigue sin convencer. El título también prohíbe a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras financiar o dirigir actividades de campaña, y agrava las penas por traición a la patria si involucra a funcionarios, militares o agentes de inteligencia.

Otra de las propuestas que deslizaron los aliados es que este capítulo se incluya dentro del debate por la reforma política, otro proyecto que contiene varias modificaciones y que tensiona fuertemente hasta dentro de LLA.

Comisión de Presupuesto

Argentina Federal, que firmó el dictamen en disidencia, insiste con quitar el capítulo entero. Provincias Unidas está dividida: los diputados que responden a gobernadores se inclinan a acompañar y el resto no. Los tres catamarqueños no fijaron postura. El PRO es el único que ratificó su apoyo, y la UCR dice que faltan "detalles". El MID también pidió modificaciones inicialmente, y todo indica que acompañarán el proyecto en el recinto, aunque persisten algunas dudas por el mismo capítulo electoral, según confiaron a PERFIL.

Presupuesto: lo que consiguió el PRO y lo que esperan los demás

El PRO había entregado siete pedidos al presidente de la Cámara, y confirmó que se incorporó la prórroga de las leyes 27.263 y 27.686 de autopartismo. "Las empresas que fabrican autopartes van a poder sumarse a los beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar", celebraron. También hubo acuerdo para regularizar las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, autorizar el financiamiento porteño con el CAF y bajar el IVA de la avicultura, y para el Impuesto a los Combustibles Líquidos se propuso un acuerdo entre Nación y cada provincia, que el macrismo aceptó. La publicación de inversiones, plazos y tarifas de obras viales será revisada por la Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.

El financiamiento de Discapacidad sigue siendo una condición. Los diputados del MID y del PRO le advirtieron a Bornoroni que no acompañarán el Presupuesto si no contempla los recursos para sostener las prestaciones. Herrera Ahuad reclamó además más partidas para Ciencia y Técnica y universidades. La ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que reemplaza la emergencia por un régimen permanente, ya tiene media sanción de Diputados y dictamen en el Senado. Patricia Bullrich dijo que están "listos para tratarla": "Demostramos que podemos solucionarlo hablando".

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