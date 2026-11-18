Tras el escándalo que protagonizó vinculado con una presunta operación de espionaje chino, el exCEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó una propuesta para regresar a la compañía. Sin embargo, el presidente de la junta directiva, Harvey C. Jones, rechazó su oferta durante la presentación de resultados de la empresa.

"El concejo de administración aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituirlo como director ejecutivo", aseveró Jones, señalando que el exCEO tuvo "un comportamiento personal incompatible con el código de conducta, las normales y los valores culturales en la empresa".

Jensen Huang rompió el silencio y dijo que volvería a Nvidia si se lo pidieran: "Me sentiré honrado"

El presidente de la junta directiva también recordó que Huang, quien fundó la empresa hace más de tres décadas, renunció de forma voluntaria a sus cargos como presidente, CEO y miembro del consejo el 12 de noviembre luego de reconocer que mantuvo una relación extramatrimonial con una mujer de origen chino, sospechada de espionaje.

Las declaraciones de Jones tienen lugar luego de que este martes el exCEO manifestara su intención de recuperar su cargo al frente de la compañía. "He visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó mediante un comunicado.

"Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO", manifestó Huang, de 63 años, en sus primeras declaraciones públicas luego de su abrupta renuncia.

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

El exCEO manifestó su intención de recuperar la dirección de la empresa luego de que comenzara a circular una petición con más de 180 mil firmas por su regreso, junto al apoyo de importantes figuras de la industria como Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games.

En el comunicado que lanzó no solo manifestó su predisposición a retomar la conducción de la firma, sino que también reconoció errores personales, expresó su arrepentimiento y se comprometió a colaborar con la investigación independiente de Nvidia para esclarecer la situación y determinar si la infidelidad de Huang comprometió información confidencial e implicó riesgos para la seguridad nacional.