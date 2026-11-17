Wall Street abrió este martes 17 de noviembre con pérdidas, en una jornada marcada por la expectativa ante la presentación de resultados de Nvidia, una de las compañías más influyentes del mercado tecnológico estadounidense. El balance trimestral será el primero desde la salida de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, en medio de un escándalo vinculado con una presunta operación de espionaje chino que profundizó las tensiones comerciales entre Washington y Beijing.

En los primeros minutos de negociación, el índice Dow Jones retrocedía 0,73%, el S&P 500 cedía 0,24% y el Nasdaq mostraba una caída marginal del 0,07%, según datos de AFP. Los movimientos reflejaban la cautela de los inversores antes de conocer las cifras de una empresa que se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento bursátil asociado con la inteligencia artificial.

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La apertura negativa se produjo después de una jornada de fuertes pérdidas el lunes 16 de noviembre. El Nasdaq había retrocedido 2,49%, el S&P 500 cayó 1,92% y el Dow Jones perdió 739 puntos, equivalentes al 1,41%. Nvidia, por su parte, había cedido alrededor del 4,1%, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y las restricciones comerciales anunciadas por Estados Unidos.

Nvidia presenta un balance clave tras la renuncia de Jensen Huang

El principal foco de atención del mercado está puesto en los resultados del tercer trimestre de Nvidia, que se conocerán este martes a las 22:00 GMT, las 19:00 de Argentina, después del cierre de Wall Street.

No se trata de una presentación financiera habitual. Será la primera desde la renuncia de Jensen Huang, quien dejó la conducción ejecutiva el 12 de noviembre, luego de que trascendieran sus relaciones personales con una mujer sospechada de realizar actividades de espionaje para China.

Alice Huang y Jensen Huang | Crédito: AFP

El caso abrió interrogantes sobre los controles internos de la compañía y su relación con clientes internacionales que podrían haber utilizado mecanismos indirectos para acceder a tecnología estadounidense sometida a restricciones de exportación.

La conducción quedó provisionalmente en manos de Colette Kress, hasta entonces directora financiera de Nvidia, quien asumió como directora ejecutiva interina.

Los inversores seguirán especialmente dos aspectos del balance: la evolución de la demanda de chips para inteligencia artificial y las primeras señales sobre la estrategia empresarial que adoptará la nueva conducción.

Durante la gestión de Huang, Nvidia impulsó una agresiva política de inversiones y acuerdos con compañías vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial, comprometiendo decenas de miles de millones de dólares.

Ahora, el mercado busca determinar si esa estrategia continuará y qué impacto podrían tener las mayores restricciones comerciales sobre los ingresos futuros.

Estados Unidos endureció las restricciones a los chips de inteligencia artificial

La incertidumbre en torno a Nvidia se profundizó después de que el gobierno estadounidense anunciara nuevas medidas para limitar el acceso de empresas chinas a semiconductores avanzados y a la capacidad de procesamiento necesaria para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Las normas establecen que los centros de datos ubicados en distintos países necesitarán licencias de Washington para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo basada en chips avanzados a compañías radicadas en China, Macao u otros territorios alcanzados por restricciones estadounidenses.

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También se exigirán autorizaciones para determinadas exportaciones de semiconductores avanzados hacia Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil.

Según el Departamento de Comercio estadounidense, estos mercados presentan un riesgo elevado de que los componentes tecnológicos sean desviados hacia destinos sujetos a controles comerciales.

La decisión busca cerrar una vía que permitía a empresas chinas contratar servicios de procesamiento de inteligencia artificial en centros de datos instalados fuera de China, pero equipados con tecnología estadounidense.

Las nuevas restricciones fueron cuestionadas por Beijing. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró que su país adoptará las medidas necesarias para defender sus intereses.

El conflicto agrega tensión a la relación comercial entre las dos mayores economías del mundo, en vísperas del encuentro previsto entre Donald Trump y Xi Jinping durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en Shenzhen.

Donald Trump y Jensen Huang | Crédito: AFP

El escándalo que golpeó a Nvidia y abrió una investigación

El caso que derivó en la salida de Huang también puso bajo la lupa la relación de Nvidia con empresas de computación en la nube que operan en Asia.

Según AFP, una de las personas involucradas en la investigación es Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que está siendo investigada por las autoridades estadounidenses.

La sospecha es que Megaspeed habría facilitado a empresas chinas el acceso a chips avanzados de Nvidia mediante mecanismos destinados a eludir los controles de exportación impuestos por Washington.

Las acusaciones permanecen bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.

El gobierno estadounidense confirmó el lunes que investiga a Megaspeed, mientras que el escándalo también dejó expuestas diferencias internas en la administración Trump sobre la efectividad de los controles comerciales aplicados hasta ahora.

En ese contexto, Nvidia anunció este martes la creación de un comité de supervisión sobre seguridad nacional y cumplimiento de las normas de control de exportaciones, una de las primeras decisiones relevantes de la empresa bajo su conducción interina.

Por qué el balance de Nvidia puede definir el rumbo de Wall Street

El resultado trimestral de Nvidia es observado como una prueba para el conjunto del mercado tecnológico.

La empresa ocupa una posición central en la infraestructura global de inteligencia artificial, porque sus procesadores son utilizados para entrenar y ejecutar los modelos que desarrollan las principales compañías del sector.

El crecimiento de esa demanda impulsó sus ventas, ganancias y capitalización bursátil, al mismo tiempo que contribuyó a las fuertes subas de las acciones tecnológicas durante los últimos años.

Por eso, cualquier señal de desaceleración en la demanda de chips, reducción de inversiones o impacto de las restricciones comerciales podría extenderse a otras compañías del sector.

La presentación también permitirá evaluar si el cambio de conducción modifica las expectativas de crecimiento que los inversores incorporaron a las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

El mercado llega al balance después de varias jornadas de ventas en acciones tecnológicas y con mayores dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones millonarias destinadas a expandir la capacidad de procesamiento de datos.

Fuente: AFP y AP





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