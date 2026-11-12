Renunció Jensen Huang, el CEO de Nvidia que lideró el auge de la IA, en medio de un escándalo de espionaje

Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, el gigante estadounidense de semiconductores que se convirtió en una de las compañías más influyentes del mundo gracias al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Su salida se produjo en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria sospechada por las autoridades estadounidenses de realizar actividades de espionaje para China.

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La decisión fue confirmada por el consejo de administración de Nvidia a través de un comunicado oficial, según informó la agencia AFP. Huang abandonó con efecto inmediato sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, poniendo fin a más de tres décadas al frente de la empresa que cofundó en 1993.

Alice Huang, escándalo NVidia

La compañía anunció que Colette Kress, actual directora financiera, asumirá como CEO interina mientras se desarrolla un proceso de búsqueda para designar a un reemplazante permanente.

El directorio evaluará candidatos internos y externos para ocupar el puesto que deja uno de los ejecutivos más reconocidos de la industria tecnológica mundial.

Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia

La salida del empresario se produjo después de que trascendieran dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer vinculada a una compañía tecnológica china y sospechada por las autoridades estadounidenses de realizar actividades de inteligencia para Beijing.

Las revelaciones abrieron interrogantes sobre posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, dado el papel estratégico que desempeña Nvidia en el desarrollo y la comercialización de los chips más avanzados utilizados en inteligencia artificial.

El caso adquirió especial relevancia por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores de alta tecnología hacia China, en el marco de la disputa entre ambas potencias por el liderazgo tecnológico.

El consejo de Nvidia había anunciado el 8 de noviembre una investigación independiente para determinar si Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera.

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En aquel momento, la empresa señaló que no tenía motivos para creer que se hubiera comprometido información confidencial de Nvidia o la seguridad nacional estadounidense.

Las sospechas de espionaje siguen siendo materia de investigación y no constituyen una comprobación de que Huang haya participado en actividades de inteligencia ni de que se hayan filtrado secretos industriales.

Quién es Colette Kress, la ejecutiva que reemplazará a Huang

Tras confirmar la renuncia, Nvidia anunció que Colette Kress asumirá temporalmente la dirección ejecutiva y continuará desempeñándose como responsable del área financiera.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

La designación busca garantizar la continuidad operativa mientras el directorio inicia el proceso para seleccionar a un nuevo CEO.

La transición representa un cambio significativo para la compañía, cuya conducción estuvo estrechamente vinculada a Huang desde su fundación.

Nvidia pierde al ejecutivo que impulsó el negocio de la inteligencia artificial

Huang fue una de las figuras centrales de la transformación de Nvidia, que pasó de fabricar procesadores gráficos para videojuegos a convertirse en un proveedor estratégico de infraestructura para inteligencia artificial.

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Bajo su liderazgo, la empresa desarrolló chips que hoy utilizan las principales compañías tecnológicas para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

Ese posicionamiento convirtió a Nvidia en una referencia de Wall Street y en una de las empresas más expuestas a las expectativas de crecimiento de la inteligencia artificial.

Su salida plantea ahora interrogantes sobre la continuidad de la estrategia comercial, la relación con los grandes clientes tecnológicos y la conducción de una compañía clave en la competencia entre Estados Unidos y China.

La renuncia también llega en un momento de especial sensibilidad para el sector, en medio de cuestionamientos sobre las valuaciones de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial y las perspectivas de rentabilidad de las inversiones multimillonarias en infraestructura tecnológica.

Fuente AFP / lr