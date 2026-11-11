RDC: qué se investiga en el caso que involucra al CEO de Nvidia y una presunta trama de espionaje chino

El máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quedó en el centro de una controversia que combina una relación extramatrimonial, sospechas de espionaje corporativo y la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. La investigación despertó preocupación en Washington debido al papel estratégico que desempeña la compañía en el desarrollo de la inteligencia artificial.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista y corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell recordó la relevancia del empresario y de la firma que dirige. «Jensen Huang es la figura más visible de la revolución de la inteligencia artificial», explicó. Nvidia fabrica los chips más avanzados utilizados para desarrollar esta tecnología y ocupa un lugar central en los planes estadounidenses para mantener el liderazgo mundial en el sector.

La controversia surgió a partir de los vínculos sentimentales que Huang habría mantenido con Alice Wang, una empresaria china, expresentadora de televisión y exejecutiva de Megaspeed, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur. Según las informaciones mencionadas por el corresponsal, la mujer habría facilitado información confidencial y tecnología avanzada a China.

Powell describió el episodio como «una historia que combina traición personal, espionaje corporativo y desarrollo tecnológico de vanguardia», cuyas repercusiones ya llegaron al Capitolio.

Legisladores de ambos partidos solicitaron investigaciones, mientras que el Departamento de Justicia inició sus propias pesquisas. Nvidia, por su parte, también puso en marcha una revisión interna para analizar las implicancias del caso.

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

El trasfondo de la investigación es la creciente rivalidad entre Washington y Beijing por el dominio de la inteligencia artificial. Powell señaló que las autoridades estadounidenses vienen advirtiendo sobre los riesgos de espionaje y los intentos de China de acceder a tecnología sensible desarrollada en Estados Unidos.

En ese contexto, recordó que Megaspeed ya había sido objeto de investigaciones por parte del Departamento de Comercio estadounidense. La empresa fue señalada por presuntamente eludir las restricciones de exportación y facilitar el envío de grandes cantidades de chips Nvidia a usuarios en China. La compañía negó esas acusaciones.

Según publicó The New York Times, funcionarios de inteligencia estadounidenses habrían concluido que Alice Wang espió para China. La investigación comercial fue posteriormente remitida al Departamento de Justicia y a su división de seguridad.

«Es una situación muy delicada la que está viviendo en este momento el señor Jensen Huang, jefe ejecutivo de esta empresa vital para el desarrollo de la inteligencia artificial», advirtió Powell.

Por último, el periodista señaló que Huang se disculpó ante su empresa y reconoció el daño personal provocado por su relación extramatrimonial, tanto a su esposa como a sus hijos. Sin embargo, «no hizo referencia a las informaciones que señalan a esta mujer Alice Huang como presunta espía».

El caso mantiene en alerta a Washington por sus posibles consecuencias empresariales, políticas y estratégicas en una competencia tecnológica que enfrenta a las dos principales potencias mundiales.