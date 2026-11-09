Nvidia se desplomó más de 8% en Wall Street por el escándalo de espionaje que involucra a su CEO, pero las bolsas suben

Wall Street arrancó la semana con una fuerte contradicción: mientras Nvidia se desplomaba más de 8% tras conocerse una investigación vinculada con un presunto caso de espionaje chino que involucra a su director ejecutivo, Jensen Huang, los principales índices de la Bolsa de Nueva York operaban con ganancias superiores al 1%. El mercado buscaba recuperarse de las pérdidas de la semana pasada, en medio de la incertidumbre por el futuro de la inteligencia artificial y las consecuencias de las elecciones legislativas estadounidenses.

El golpe sobre Nvidia fue contundente. En las primeras operaciones de este lunes 9 de noviembre, las acciones de la compañía llegaron a caer un 8,74%, hasta USD 170,33, según informó AFP. Esa baja representó una pérdida cercana a los USD 300.000 millones de capitalización bursátil, aunque posteriormente los papeles recortaron parte del retroceso.

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La presión vendedora apareció después de que la empresa anunciara una investigación independiente para determinar si Huang fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. La decisión se conoció luego de que trascendieran informes periodísticos sobre una relación personal del ejecutivo con una empresaria china presuntamente vinculada con actividades de espionaje.

El caso genera especial preocupación por el papel que ocupa Nvidia en el desarrollo de la inteligencia artificial. La compañía es uno de los principales proveedores mundiales de los chips utilizados en centros de datos y sistemas avanzados de IA, y Huang se convirtió en una figura central de su expansión.

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La investigación fue anunciada el domingo por Nvidia, después de que un informe periodístico vinculara a Huang con una empresaria china que, según las denuncias, habría transmitido información a Beijing.

La compañía aclaró que su directorio no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales o información relacionada con la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, decidió avanzar con una revisión independiente de los hechos.

Huang reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial y pidió disculpas a su familia y a los empleados de la compañía. También manifestó su disposición a colaborar con la investigación.

La incertidumbre alcanza ahora al futuro del ejecutivo al frente de Nvidia, una empresa cuyo liderazgo tecnológico y desempeño bursátil estuvieron estrechamente asociados con su figura.

Para los inversores, el principal interrogante es si el episodio puede afectar la conducción de una de las compañías más importantes del mercado tecnológico estadounidense, especialmente después de las fuertes pérdidas que registraron las acciones vinculadas con la inteligencia artificial durante la semana pasada.

Wall Street sube pese al derrumbe de Nvidia

A diferencia de lo que ocurría con Nvidia, los principales índices estadounidenses mostraban una recuperación generalizada en las primeras operaciones del lunes.

Unos 25 minutos después de la apertura, el Dow Jones Industrial Average avanzaba 1,4%, hasta los 52.009,10 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba 1,7%, hasta los 7.499,41 puntos. El Nasdaq Composite, de fuerte presencia tecnológica, subía 2,1%, hasta los 25.087,25 puntos, según AFP.

La recuperación estaba impulsada por el repunte de otras empresas vinculadas con la inteligencia artificial, que habían sufrido importantes pérdidas después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Entre las principales ganadoras aparecían Broadcom, con una suba del 6,5%, y Marvell Technology, con un avance del 5%. Intel y Qualcomm también registraban aumentos cercanos al 2%.

El índice de semiconductores de Filadelfia avanzaba 3,3%, después de haber sufrido su peor semana desde marzo de 2025.

Las grandes tecnológicas también acompañaban la recuperación. Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon registraban ganancias de entre 2,5% y 5%.

“Por ahora, Nvidia se está tratando como una historia aislada”, señaló Patrick O'Hare, analista de Briefing.com, al explicar por qué el escándalo no había provocado una caída generalizada del mercado.

En la misma línea, Steve Sosnick, de Interactive Brokers, sostuvo que los inversores parecían interpretar que las fuertes pérdidas de la semana anterior habían sido un episodio puntual.

El mercado intenta recuperarse tras la derrota de Trump

La recuperación bursátil también se explica por la búsqueda de oportunidades después de las fuertes caídas que siguieron a las elecciones legislativas estadounidenses.

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso abrió interrogantes sobre el futuro de las políticas económicas de Donald Trump y, especialmente, sobre una eventual regulación más estricta de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

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Sin embargo, bancos de inversión como Morgan Stanley y UBS consideraron que las ventas masivas de la semana pasada habían sido excesivas y relativizaron los riesgos de una regulación extrema sobre el desarrollo de centros de datos.

A ese cambio de expectativas se sumó otro factor favorable para las acciones: el precio internacional del petróleo retrocedía más de 4%, impulsado por nuevas expectativas diplomáticas relacionadas con la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La caída del crudo contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores, al reducir parcialmente las preocupaciones por las presiones inflacionarias que genera el encarecimiento de la energía.

La inflación de Estados Unidos, el próximo dato clave

Más allá del escándalo de Nvidia y de la recuperación de las bolsas, los inversores tendrán esta semana una prueba decisiva para evaluar el rumbo de Wall Street.

El Departamento de Trabajo estadounidense publicará el martes el índice de precios al consumidor de octubre. Los economistas consultados por Reuters esperan una inflación interanual del 2,7%.

El dato será relevante para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal, especialmente después de que el informe de empleo de octubre mostrara una creación de puestos de trabajo superior a la esperada.

Un mercado laboral más sólido y una inflación persistente podrían reforzar las expectativas de que la autoridad monetaria mantenga una política de tasas de interés restrictiva.

Por ahora, el mercado parece dispuesto a diferenciar los problemas particulares de Nvidia de las perspectivas del resto de las empresas tecnológicas.

Fuente Reuters y AFP / lr/AF