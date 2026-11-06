RDEco: Alberto Ades explicó por qué Wall Street admira el programa económico de Javier Milei

Alberto Ades, economista y especialista en mercados financieros internacionales con una extensa trayectoria en Wall Street, analizó en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil qué percepción tiene el mundo financiero internacional sobre Javier Milei. En su análisis, destacó la valoración que despierta el programa económico del Presidente entre los inversores extranjeros, aunque advirtió que la historia económica argentina continúa condicionando las expectativas.

El entrevistado explicó que los inversores internacionales interesados en la Argentina observan principalmente la orientación económica del Presidente y su determinación para llevar adelante transformaciones estructurales. Según sostuvo, “ven en Milei a una persona que tiene un nivel de convencimiento sobre la baja inflación, la apertura económica, la desregulación, inusitado”.

La valoración de Wall Street sobre Javier Milei y su programa económico

El economista remarcó que esa convicción no es habitual entre los dirigentes políticos de otros países y genera una valoración positiva en los sectores financieros que siguen de cerca la evolución argentina. “No se ve en otros líderes. Entonces, en ese sentido lo admiran mucho y esperan que le vaya bien”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el interés de Wall Street por el programa económico no implica desconocer las dificultades que enfrenta el país. Para Ades, la Argentina tiene una historia compleja, marcada por ciclos recurrentes de crecimiento, recesión e incumplimientos de deuda, que condicionan las expectativas de los inversores.

“La Argentina es una historia muy complicada para mucha gente”, señaló al referirse a los desafíos que implica evaluar al país como destino de inversión. En ese contexto, consideró que la continuidad de políticas económicas previsibles resulta fundamental para romper con esa trayectoria.

La falta de consensos macroeconómicos, un obstáculo para la Argentina

Uno de los principales problemas que identificó Ades es la dificultad argentina para construir acuerdos básicos sobre el funcionamiento de la economía, incluso cuando cambia el signo político de los gobiernos.

Para ilustrarlo, comparó la situación local con la de Uruguay, donde, según relató, un ministro de Economía perteneciente a un gobierno progresista defendió la importancia del equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. “No hay progresismo sin orden macroeconómico, no hay progresismo sin equilibrio fiscal, sin baja inflación, sin previsibilidad, sin pagar las deudas”, recordó.

El especialista consideró que esos principios deberían mantenerse independientemente de quién gobierne. A su entender, la economía necesita reglas compartidas que permitan sostener políticas de largo plazo y reducir la incertidumbre.

Para explicar esa lógica, utilizó una comparación cotidiana vinculada con el sistema de salud: “Si uno tiene que ir a un hospital y se tiene que operar, lo que quiere es que lo opere el mejor médico, no que el médico sea peronista o radical o de La Libertad Avanza”. Luego, reforzó su argumento con una definición: “No me importa, yo quiero el mejor cirujano que me opere”.

Finalmente, trasladó esa misma exigencia a la conducción económica del país: “Esa misma lógica debería aplicarse a la gente que maneja la macroeconomía”. Para Ades, la Argentina necesita dejar de subordinar la estabilidad económica a las diferencias partidarias y construir consensos que sobrevivan a los cambios de gobierno.