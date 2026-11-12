Quién es Alice Huang, la empresaria china señalada como espía en el escándalo que sacude a Nvidia

Alice Huang, una ciudadana china de 43 años identificada en registros migratorios estadounidenses como Huang Le, quedó en el centro de una crisis geopolítica y corporativa tras confirmarse su vínculo sentimental con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

La revelación desató investigaciones del Congreso de Estados Unidos y una auditoría interna en el gigante de los semiconductores por presuntas filtraciones de seguridad nacional hacia Beijing, según consignaron informes.

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Sin parentesco familiar con el fundador de la firma tecnológica, la mujer construyó un perfil de alto nivel en el ecosistema asiático de la inteligencia artificial antes de desaparecer de la escena pública. De acuerdo con registros de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) citados por CNN, sus desplazamientos coincidieron con apariciones en conferencias internacionales y cenas privadas.

Bases de datos corporativas chinas y perfiles profesionales indican que Huang Le inició su trayectoria laboral en los medios de comunicación antes de volcarse al mundo financiero. Durante cuatro años trabajó en la televisión estatal china y posteriormente acumuló ocho años de experiencia en el mercado bursátil en entidades de peso como HSBC y Citic Securities.

Su salto definitivo hacia la industria tecnológica ocurrió en Singapur, donde entre marzo y noviembre de 2023 figuró como directora de MegaSpeed International. La firma, constituida originalmente en 2015 como una desarrolladora china de videojuegos llamada 7Road International, reorientó su negocio hacia los servicios de computación en la nube y centros de dato.

Alice Huang y Jensen Huang | Crédito: AFP

Bajo esa nueva estructura, MegaSpeed recibió financiamiento del gigante chino Alibaba y se transformó en uno de los mayores compradores asiáticos de procesadores avanzados de Nvidia. Estimaciones de analistas citadas por CNN calculan que las adquisiciones de semiconductores de la compañía superaron los 4.000 millones de dólares.

El rápido crecimiento de las operaciones despertó alertas tempranas en Washington debido a las estrictas restricciones impuestas por Estados Unidos para impedir que China acceda a tecnología crítica de inteligencia artificial. las autoridades estadounidenses sospechan que MegaSpeed funcionó como intermediaria para desviar chips hacia territorio chino.

Las fotografías y grabaciones difundidas en distintos eventos tecnológicos, incluida una aparición conjunta en Taipéi durante la feria Computex, documentaron la cercanía entre Alice Huang y el CEO de Nvidia.

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Ante la escalada del escándalo, Jensen Huang reconoció públicamente haber mantenido una relación extramatrimonial y envió una carta a sus empleados confirmando la apertura de una investigación independiente por parte del consejo de administración. El objetivo es determinar si el vínculo personal comprometió secretos industriales o vulneró las normativas de seguridad nacional de Estados Unidos.

En el plano político, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente al empresario al calificarlo como un "hombre honorable", aunque el Congreso avanzó con sus propias averiguaciones sobre el caso.