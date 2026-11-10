Un escándalo de amantes y espionaje chino golpea al fabricante de chips Nvidia y sacude al mundo tecnológico

La revelación de que el CEO de Nvidia Jensen Huang mantenía una relación extramatrimonial con una empresaria acusada de ser una espía china golpeó a la compañía estadounidense y provocó la pérdida de más de 400.000 millones de dólares en valor de mercado, lo que la relegó al tercer puesto de las empresas con mayor capitalización del mundo, por detrás de Apple y Microsoft.

Los accionistas de Nvidia demandaron a la empresa estadounidense, que domina el mercado de los chips utilizados en los principales sistemas de inteligencia artificial, y a Huang, acusándolos de no revelar a los accionistas esta relación.

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El diario New York Times reportó en octubre que Huang, nacido en Taiwán, tuvo una relación cercana con Alice Huang, una ejecutiva china ligada a la empresa de centros de datos Megaspeed, de Singapur. La mujer no es familia del jefe ejecutivo de Nvidia, de 63 años.

Las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abriera una investigación sobre los informes de que Huang había sido "el objetivo de una operación de inteligencia extranjera", que Pekín niega. Pero China compite por la supremacía tecnológica con Estados Unidos, que restringe la exportación de los chips de silicona más avanzados, mientras Nvidia es el líder mundial en la fabricación de los chips empleados para entrenar y operar modelos de IA.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

La demanda presentada el lunes en una corte federal de California señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

Huang es una figura central en el auge de la inteligencia artificial y un asesor informal del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo. El domingo, el director admitió en un mensaje a los empleados que había sido "infiel" a su esposa.

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El presidente estadounidense Donald Trump adoptó un tono comprensivo hacia Jensen Huang el lunes, diciendo que el CEO de Nvidia estaba "sufriendo mucho" y que no sabía que la mujer fuera una presunta espía china. Trump también eludió la cuestión de cuándo él personalmente tuvo conocimiento de inteligencia que vinculara al jefe del chip con Alice Huang, una ejecutiva china que supuestamente había estado canalizando información a Pekín.

El líder estadounidense dijo que había hablado con Huang más temprano el lunes "para ver si se encontraba bien", calificando al jefe tecnológico nacido en Taiwán como un "tipo increíble". "Le hice esa pregunta, '¿tenías idea de que era una espía?' Dijo: 'No tenía ni idea de que ella era una espía', y realmente le creo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Añadió: "Espero que no haya ningún problema. Creo que está sufriendo mucho... más aún por su familia, su esposa, a la que quiere, y su familia. Pero definitivamente está sufriendo".

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

¿Quién es Alice Huang, la china acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia?

Los datos públicos sobre Alice Huang, también conocida como Huang Le, son escasos, y habría ocupado un alto cargo en una empresa de centros de datos con sede en Singapur llamada Megaspeed International. Según The New York Times, es una ciudadana china reclutada por Pekín para recabar información de inteligencia sobre el jefe de Nvidia. El periódico fue el primero en revelar la presunta trama de espionaje.



Pese a compartir apellido, Huang no tiene ningún parentesco con el director ejecutivo nacido en Taiwán de 63 años que dirige la empresa con mayor valorización del mundo en el mercado bursátil. Según The New York Times, Alice Huang habla bien inglés y tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial, un ámbito estratégico con posibles aplicaciones militares en el que compiten Estados Unidos y China.



Una búsqueda en internet permitió localizar un perfil de Alice Huang, acompañado de una fotografía, en una base de datos china de fondos de inversión. Según ese perfil, había trabajado en el banco HSBC y como periodista en los medios chinos CCTV y Hunan TV. Varios medios aseguraron la semana pasada que Huang y el CEO de Nvidia mantenían una relación muy cercana, que fue confirmada por Huang el domingo.

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Una fotografía publicada en Linkedin de una fiesta del sector celebrada en 2024 parece mostrar al máximo responsable de Nvidia, vestido con una cazadora de cuero, sentado junto a una mujer de pelo largo y joyas llamativas que se cree que es Alice. Al año siguiente, ambos asistieron a una cena organizada por Jensen Huang en un restaurante chino de Taipéi coincidiendo con la feria tecnológica Computex.

Los periodistas, apostados a las puertas del restaurante, grabaron a través de los cristales a Jensen Huang y a una mujer identificada como Alice Huang, que llevaba un vestido rosa, mientras conversaban con otros asistentes. También se grabaron imágenes de Jensen Huang rodeando con el brazo a Alice Huang, que le besa en la mejilla derecha. Más tarde, ambos abandonan el restaurante en el mismo coche.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

¿Qué es Megaspeed?

Según The New York Times y The Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses concluyeron el año pasado que Alice Huang espiaba a Jensen Huang. Por entonces, Alice Huang ocupaba un alto cargo en Megaspeed International, una empresa de centros de datos que alquila capacidad de computación a otras compañías para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.



La página web de Megaspeed afirma que es "un socio comercial fundamental del negocio de nube de computación de Nvidia en la región de Asia-Pacífico". En Linkedin, la empresa indica que tiene oficinas en Singapur, Malasia e Indonesia, con entre dos y diez empleados y 25 "miembros asociados".

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¿Ayudó Megaspeed a China a eludir restricciones estadounidenses de venta de chips?

Estados Unidos limita las exportaciones a China de los chips más avanzados de Nvidia por motivos de seguridad nacional, aunque estas restricciones también buscan preservar la ventaja competitiva estadounidense en inteligencia artificial.

Según The New York Times, el Gobierno estadounidense investigaba desde 2024 el posible papel de Megaspeed en el envío de chips de Nvidia a China. Según la misma fuente, las autoridades de Singapur también habrían investigado a la empresa y llegaron a interrogar a Alice Huang en 2025.

El año pasado, Bloomberg News informó de una investigación abierta en Singapur sobre Megaspeed por el presunto contrabando de chips de Nvidia a China. En diciembre de 2025, Megaspeed afirmó que la información publicada por Bloomberg "contiene datos engañosos e insinuaciones incorrectas, incluidas sugerencias de que podríamos haber participado en transferencias ilegales de chips".

(ds)