La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse y crece la presión sobre la Fed para subir las tasas de interés

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en octubre de 2026, impulsada por los aumentos en alimentos, energía y servicios, lo que refuerza las expectativas de una nueva suba de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 0,4% mensual, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, registró un incremento del 0,3%.

El petróleo baja a u$s90 por primera vez desde agosto y las bolsas mundiales suben frente a un posible acuerdo entre EEUU e Irán

De acuerdo con Bloomberg, el resultado confirma que las presiones inflacionarias continúan afectando a la economía estadounidense, en un escenario marcado por la guerra con Irán, los aranceles comerciales y el crecimiento de los centros de datos. Estos factores contribuyeron al encarecimiento de distintos bienes y servicios durante el año, con consecuencias sobre el costo de vida de los consumidores.

El informe oficial presentó una particularidad: la BLS no publicó las variaciones interanuales del IPC debido a la interrupción de la recopilación de datos durante el cierre del Gobierno registrado en octubre del año pasado. Sin embargo, los cálculos recopilados por Bloomberg muestran que la inflación subyacente alcanzó una tasa anualizada del 3,7% en los últimos tres meses y del 2,7% en los últimos seis meses, lo que refleja la persistencia de las presiones sobre los precios.

Inflación en Estados Unidos: qué productos y servicios aumentaron en octubre

El incremento del índice general estuvo impulsado por distintos componentes de la canasta de consumo. Entre ellos se destacaron los alimentos, el ocio y la atención médica, que contribuyeron al avance mensual de los precios y evidenciaron que las subas no estuvieron concentradas exclusivamente en los productos energéticos.

En particular, los alimentos aumentaron un 0,4% durante octubre, su mayor incremento mensual desde abril. Por su parte, la gasolina registró una suba del 1%, aunque el petróleo experimentó una fuerte caída durante la semana pasada ante las expectativas de avances diplomáticos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

China denunció que Estados Unidos intenta sabotear sus relaciones con Cuba y advirtió a Donald Trump

Los costos vinculados con la energía también mostraron incrementos importantes. La electricidad subió un 0,9%, mientras que los pasajes aéreos aumentaron un 0,4%. Según Bloomberg, estos movimientos, junto con el encarecimiento de los servicios de entrega, reflejan cómo las consecuencias de la crisis energética continúan trasladándose a diferentes actividades económicas.

En el mercado inmobiliario, el alquiler equivalente para propietarios aumentó un 0,3%, una variación relevante debido a que este indicador de los costos de vivienda constituye el componente de mayor peso dentro del IPC estadounidense. Su comportamiento resulta especialmente importante para evaluar la evolución de la inflación más allá de las fluctuaciones de los alimentos y la energía.

La Reserva Federal enfrenta nuevas presiones para subir las tasas de interés

El dato de octubre será el último informe de inflación que analizarán los funcionarios de la Reserva Federal antes de su reunión del 8 y 9 de diciembre. Los inversores anticipan una nueva suba de las tasas de interés para contener el avance de los precios, luego de que el organismo aplicara un incremento de 0,25 puntos porcentuales en septiembre y decidiera mantenerlas sin modificaciones durante octubre.

La Reserva Federal de EE.UU. decidió no modificar las tasas de interés, en línea con la expectativa del mercado

Antes de conocerse las cifras, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, había advertido que un aumento de la inflación subyacente del 0,3% o superior podría obligar al banco central a considerar un ajuste más importante, de medio punto porcentual. El resultado publicado por la BLS alcanzó precisamente ese umbral, lo que incrementa la atención sobre la próxima decisión de política monetaria.

Por último, según informó Bloomberg, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron tras la publicación del IPC, mientras que los futuros de las acciones retrocedieron. El nuevo dato inflacionario llega, además, después de unas elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, tras una campaña centrada principalmente en el costo de vida.

GZ / lr