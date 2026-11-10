Phil Collins abrió la puerta a un regreso a los escenarios: “Creo que todavía no he terminado”

El exlíder de Genesis, Phil Collins, volvió a generar expectativas entre sus seguidores al reconocer que todavía contempla la posibilidad de regresar a los escenarios. El artista, que permanece alejado de los conciertos desde 2022, admitió que en ocasiones piensa en volver a salir de gira y aseguró que no considera que su carrera musical esté completamente terminada.

“Una vez que has estado en el escenario toda tu vida y has probado eso, es difícil parar. Nunca digo exactamente que nunca”, expresó el cantante en una entrevista con motivo de su próxima incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll, prevista para el 14 de noviembre.

El artista de 75 años explicó que, aunque la idea de volver a presentarse en vivo aparece ocasionalmente, organizar una gira requiere una inversión importante. “No puedes hacer ese tipo de cosas por media docena de conciertos, porque no es económicamente práctico”, señaló.

Sin embargo, Collins dejó en claro que todavía mantiene el deseo de continuar vinculado con la música. “De vez en cuando pienso que no he terminado”, sostuvo, en una declaración que reavivó las expectativas sobre una posible vuelta a los escenarios.

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Phil Collins: su recuperación y los problemas de salud

La posibilidad de un regreso aparece después de varios años marcados por complicaciones médicas que condicionaron su actividad artística. Collins sufrió una lesión en la columna vertebral en 2007 que derivó en daños nerviosos y afectó su capacidad para tocar la batería.

A esas dificultades se sumaron problemas en las rodillas que requirieron cinco intervenciones quirúrgicas, además de complicaciones renales y un cuadro de alcoholismo que lo llevó a permanecer internado durante varios meses en 2023.

En enero de 2026, el músico había brindado una actualización más alentadora sobre su estado físico y aseguró que se encontraba “totalmente saludable y móvil”, aunque todavía necesitaba asistencia para caminar.

En mayo, durante una entrevista con BBC Breakfast, también había reconocido que estaba mejor que en años anteriores, aunque consideraba difícil imaginarse nuevamente sobre un escenario. No obstante, en esa oportunidad ya había admitido que contemplaría la posibilidad de volver a actuar.

Canciones pendientes y un estudio en su casa

Más allá de las presentaciones en vivo, Collins también dejó abierta la posibilidad de regresar al estudio para trabajar en nuevas composiciones.

El músico reveló que cuenta con un estudio completamente equipado en el sótano de su casa y que conserva ideas, canciones terminadas y otras que quedaron a medio desarrollar “Tengo un estudio que está totalmente operativo en el sótano de mi casa y sigo diciéndome que debería bajar allí”, contó.

En ese sentido, aseguró que todavía tiene material con el que podría trabajar y que se encuentra en una etapa en la que siente que podría volver a hacerlo “Ahora estoy nuevamente en un punto en el que creo que podría hacerlo”, afirmó.

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Su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll

Las declaraciones se conocieron a pocos días de que Collins sea incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como solista, un reconocimiento que se suma al que recibió junto a Genesis en 2010.

La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre y marcará un nuevo homenaje a una trayectoria que atraviesa casi seis décadas, con éxitos como In the Air Tonight, Against All Odds, Another Day in Paradise y Sussudio.

Aunque el artista descartó participar de una actuación durante el evento, sus últimas declaraciones mantienen abierta la expectativa sobre una posible reaparición musical.

CS

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