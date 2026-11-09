Quién es Pancho Chévez, el músico argentino que conoció a tres papas y fue saludado por León XIV

El cantante argentino Francisco "Pancho" Chévez, conocido popularmente como Panchito, protagonizó un emotivo momento con el papa León XIV durante la visita que el pontífice realizó este lunes al Cottolengo Don Orione, la localidad de Claypole.

El músico santafesino aguardaba en primera fila junto a una multitud y recibió un saludo y un abrazo del líder de la Iglesia Católica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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La transmisión oficial registró el momento en que León advirtió su presencia, junto la manos en señal de sorpresa y se acercó para conversar con él. Tras el encuentro, Chévez expresó su deseo de que el Papa llevara “muchas bendiciones a la gente, mucho trabajo, amor y paz”.

Quién es Pancho Chévez: músico que conoció a tras papas

Nacido en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, Pancho pasó sus primeros años en el Hogar San Roque. Nació sin extremidades y desarrolló una carrera artística como cantante y armonicista.

También integró junto a León Gieco el proyecto "Mundo Alas", una iniciativa que reunió a músico y artistas con discapacidad y que le permitió compartir escenarios con figuras y bandas reconocidas.

El encuentro entre Pancho Chévez y León XIV

El encuentro con León XIV tuvo una particularidad: fue el tercer Papa que conoció. El primero fue Juan Pablo II, durante su visita a Rosario el 11 de abril de 1987, cuando recibió su primera comunión de manos del Pontífice en una celebración realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

Más de tres décadas después, el 27 de junio de 2018, Chévez fue recibido por Francisco en el Vaticano, durante un viaje a Europa junto a una comitiva del Hogar San Roque. Ahora, con el objetivo de conocer a León XIV, viajó hasta Claypole y cumplió su sueño de encontrarse con un nuevo líder de la Iglesia Católica.

BGD