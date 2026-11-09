Con el Sol de Mayo en el medio: así es el poncho que usó la Sole para despedir a Messi y recibir al papa León XIV

Soledad Pastorutti volvió a utilizar el poncho celeste y blanco que vistió para el evento por el retiro de Lionel Messi de la Selección. En esta ocasión, lo llevó consigo para cantar en el Monumento de los Españoles durante la previa a la Santa Misa que celebró el papa León XIV frente a más de 2 millones de personas.

La cantante interpretó una gran variedad de canciones para acompañar a los fieles durante la espera antes de la misa. Entre ellas destacaron “Oración para el Remanso”, de Jorge Fandermole, y “Alma Misionera”, la que interpretó junto a su hermana, Natalia Pastorutti.

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Celeste y blanco como la bandera: cuál es la historia del poncho de la Sole.

El poncho fue creado por Rua Chaky, un emprendimiento de tradición artesanal que perteneció a una familia de Belén, Catamarca, durante cinco generaciones. Su origen se remonta al 2010, cuando el negocio fue convocado para participar en los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, a través del programa Emprendedores de Nuestra Tierra.

Soledad Pastorutti con el poncho en la despedida de Lionel Messi

La familia debía confeccionar una colección de ponchos para la celebración, lo que los llevó a inspirarse en la bandera argentina. Debido a esto, inicialmente se llamó el “Poncho del Bicentenario” y se convirtió en una de las piezas distintivas del emprendimiento.

La pieza fue hecha de forma artesanal, al utilizar lana de oveja como base. El teñido se trabaja para conseguir el degradé de azules y celestes y, luego, se borda el sol, para el que se consigue el color amarillo con la parte marrón de una cebolla cómún. El proceso dura entre 15 y 20 días, con varias horas diarias de trabajo.

Cómo llegó el poncho a Soledad Pastorutti

El poncho que la Sole portó tanto en la despedida de Messi como en la previa de la misa del Santo Padre llegó a sus manos mucho antes que estos eventos. En la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, localizada en Catamarca, la Secretaría de Turismo provincial encargó varias unidades para regalar a los artistas participantes.

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Fue así como Pastorutti obtuvo la mítica prenda, que quedó grabada en la memoria de los argentinos gracias a sus apariciones en eventos tan emotivos e importantes. La pieza fusiona la identidad nacional con el trabajo artesanal y la artista se convirtió en una embajadora del producto.

JSM/AF