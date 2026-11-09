Los regalos entre Milei y León XIV: plata, ébano y un grabado de casi 300 años

Un saludo protocolar sobre la alfombra roja del Aeroparque, un homenaje a San Martín y un discurso que marcó el tono político de la jornada: así fue el primer día de León XIV en la Argentina. La visita dejó también una escena más íntima, la del intercambio de presentes con el presidente Javier Milei, que eligieron objetos pensados para dejar huella, algunos con siglos de historia.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

El Pontífice aterrizó el domingo 8 de noviembre en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el jefe de Estado en una ceremonia oficial con presencia de la guardia nacional. Es la primera visita papal al país desde 1987 y forma parte de una gira sudamericana de 12 días que, según informaron medios internacionales, comenzó en Uruguay y terminará en Perú. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión privada con Milei, y más tarde ambos participaron de la recepción oficial en el Palacio Libertad.

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Un medallón de plata y agua bendita

El Presidente le entregó al Papa un medallón conmemorativo de plata grabada, obra de un orfebre argentino. En el anverso lleva en relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV, y en el reverso el escudo nacional. La pieza incluye la inscripción «Visita de Su Santidad León 14 a la República Argentina – 8 XI 2026» y, del otro lado, la leyenda «Presidencia de la Nación».

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

El segundo obsequio fue un aspersor de agua bendita, elaborado en madera de ébano con detalles en plata. Está decorado con imágenes de la cruz y de la Virgen, y lleva grabados los nombres «Argentina» y «León XIV».

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

El Papa devolvió el gesto con una pieza de colección: un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda, que muestra una vista panorámica de la Basílica y de la Plaza de San Pedro, con la célebre columnata proyectada por Gian Lorenzo Bernini.



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Se trata de un ejemplar

El Papa devolvió el gesto con una pieza de colección: un grabado histórico al aguafuerte de Giovanni Battista Falda, que muestra una vista panorámica de la Basílica y de la Plaza de San Pedro, con la célebre columnata proyectada por Gian Lorenzo Bernini.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La primera versión había sido grabada por Falda hacia 1667. La edición posterior refleja las reformas de embellecimiento de la plaza: el nuevo empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios en las fuentes, realizados bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Según la documentación que acompaña la obra, es un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto los ejemplares de la primera versión como los de la segunda son considerados muy raros.

León XIV sumó además la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que muestra en una de sus caras el escudo pontificio.

El presidente Javier Milei y el papa León XIV intercambiaron obsequios durante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina

Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi. La primera versión había sido grabada por Falda hacia 1667. La edición posterior refleja las reformas de embellecimiento de la plaza: el nuevo empedrado, la restauración del obelisco central y los cambios en las fuentes, realizados bajo la dirección de monseñor Lodovico Sergardi.

Según la documentación que acompaña la obra, es un ejemplar de época, impreso sobre papel verjurado, con márgenes y en excelente estado de conservación. Tanto los ejemplares de la primera versión como los de la segunda son considerados muy raros.

León XIV sumó además la medalla oficial conmemorativa del primer año de su pontificado, emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que muestra en una de sus caras el escudo pontificio.

Un gesto con historia previa

No es la primera vez que ambos intercambian obsequios. En su audiencia en el Vaticano, el 7 de junio de 2025, Milei le había regalado un poncho de vicuña de artesanos de Catamarca, provincia que el Papa visitó antes de ser elegido. León XIV le devolvió entonces un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro. En aquel encuentro, el Pontífice le confirmó que visitaría el país.