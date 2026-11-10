Reino Unido acusa a Argentina: "No está en contra de la explotación petrolera en Malvinas, la quiere para sí"

En el primer día de audiencias por la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Mar para frenar el inicio de la explotación petrolera a manos de la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum en la cuenca petrolera Sea Lion, al norte de las islas Malvinas, los representantes del Reino Unido argumentaron contra la presentación argentina presentados ante la corte.

Tanto la fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, como el juez Michael Wood y otros oradores centraron sus argumentos en torno a la soberanía. "El Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía británica sobre las islas Malvinas y sus alrededores", dijo Reeves. "El Reino Unido mantiene una administración pacífica sobre las islas desde 1765, con población estable desde enero de 1833, solo interrumpida por la invasión militar de Argentina en 1982", dijo.

Malvinas: cómo es la estrategia de Argentina para frenar la extracción petrolera en Sea Lion

"Unos meses después, la administración pacífica de las islas fue recuperada y se llevó a cabo un referéndum donde la población de las islas decidió, por abrumadora mayoría, continuar bajo dominio británico". Siguiendo su alegato, sostuvo que la explotación de los recursos naturales de la zona "no son un tema de Argentina".

Luego, Reeves dijo que el gobierno de Argentina está usando el reclamo por Malvinas de forma política. Lo llamó "arrogante", y argumentó que ignora "el derecho de los isleños a su desarrollo económico". Señaló que las primeras licencias para la exploración de petróleo en la zona se obtuvieron en 1996, y que las perforaciones comenzaron "poco después".

La presentación del Reino Unido

"Argentina no explicó por qué la urgencia llega ahora, 28 años después. Tampoco destacó ninguna medida para recuperar el ambiente", dijo la fiscal. Destacó que Argentina tiene "su propia hambre de explotación off shore", y destacó que concedió 400 licencias para perforar el mar en busca de petróleo, y que "falló en proveer" los informes de impacto ambiental correspondientes.

"Argentina no está en contra de la explotación per se, sino que quiere la explotación de los recursos para sí misma", concluyó la representante británica. ras señalar que el Reino Unido tiene "el máximo respeto" por los tribunales internacionales, dio la palabra a sir Michael Wood, otro de los representantes legales británicos, quien continuó con la presentación que cierra a las 14 en el primer día de las audiencias en Hamburgo que se extenderán hasta el 12 de noviembre.

CD