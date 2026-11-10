Está en situación de calle y duerme en la puerta de la mansión mas cara de Londres: la historia de Fernstedt

Anders Fernstedt, un hombre sin hogar, duerme en la zona más elegante de Londres y recibe ropa de Fortnum and Mason valorada en miles de Libras. De origen sueco, lleva tres años sin hogar en la zona residencial de Knightsbridge, conocida como la "calle de los multimillonarios", tras atravesar una mala racha al perder su trabajo.

Se vio obligado a dormir a la intemperie en las afueras de Rutland Gate, donde se encuentra la propiedad más cara del Reino Unido, valorada en 200 millones de libras esterlinas. Allí montó su propio refugio con cama, plantas, libros y ropa.

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Fernstedt duerme junto a muchos de los objetos que fueron donados, incluyendo alimentos de una cesta de Fortnum and Mason, cotizada en 5.000 libras esterlinas. Además, Harrods, otro barrio caro londinense, se encuentra a tan solo unos minutos caminando.

"Me encanta estar aquí. La gente es muy generosa, es increíble", declaró. "Hay mucho respeto. No causo problemas, solo quiero vivir una vida tranquila y la gente es muy amable. No elegí esto por la riqueza de la gente", agregó.

'Las personas sin hogar pueden tener mala fama, pero yo no soy problemático. He recibido regalos y objetos maravillosos. Es realmente increíble. Ha habido cestas de regalo, obsequios y ropa. A menudo no sé qué decir, me quedo sin palabras", explicó.

Anders Fernstedt lleva tres años viviendo en la calle en el lujoso barrio londinense de Knightsbridge

Fernstedt también señaló que entabló amistad con otras personas sin hogar que viven en las cercanías. "Existe una comunidad. Simplemente estoy pasando por una mala racha", indicó en sus declaraciones.

45 habitaciones, 116 ventanas y vistas al Hyde Park: cómo es la mansión

La casa de Rutland Gate alberga un palacio privado, 45 habitaciones, 116 ventanas, de las cuales 68 tiene vistas Hyde Park. Precisamente esa mansión era, hace unos años, el edificio residencial más cara de Londres.

La mansión cuenta con 45 habitaciones y 116 ventanas

La lujosa propiedad, situada en 2-8A, se vendió en 2020 por la cifra récord en aquel momento de 210 millones de libras a Hui Ka Yan, fundador del grupo inmobiliario chino Evergrande.

Hui nunca se mudó a la propiedad y la residencia quedó a nombre de su esposa, tras se condenado a cadena perpetua en octubre. Dado que sus activos fueron congelados, los administradores concursales no pueden liquidar la propiedad, que se encuentra desde entonces en un limbo jurídico.