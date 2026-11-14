El Congreso cita a Jensen Huang, de Nvidia

Jensen Huang, el exdirector general de Nvidia, hasta hace poco la compañía más valiosa del mundo, fue convocado para diciembre a testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos para explicar su particular relación con la presunta espía china que forzó su dimisión, Alice Huang.

El caso, que le hizo perder casi medio billón de dólares a Nvidia en su capitalización bursátil, suscita temores sobre la seguridad nacional estadounidense y sumió a la industria de la IA en la incertidumbre.

“Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, advirtió el senador republicano Tim Scott, quien pidió la comparecencia el 3 de diciembre de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado.

Esta iniciativa se suma a la petición de tres comisiones de la Cámara de Representantes para entrevistar a puerta cerrada a Huang, de 63 años, el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial.