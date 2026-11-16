El futuro de Jensen Huang en Nvidia volvió a instalarse en el centro de la agenda política y tecnológica de Estados Unidos. Según informó el Financial Times, a partir de fuentes anónimas, el empresario estaría dispuesto a participar en los esfuerzos para regresar a la conducción de la compañía.

La posibilidad cuenta con el respaldo de importantes figuras del sector tecnológico, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, fundador de Epic Games. También el presidente Donald Trump manifestó públicamente su disposición a apoyar un eventual regreso. El periodista Norman Powell analizó el escenario en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y advirtió que todavía existen obstáculos antes de que pueda tomarse una decisión.

Trump respaldó un posible regreso de Jensen Huang a Nvidia

Consultado por los periodistas en los jardines de la Casa Blanca, antes de iniciar su viaje a Asia, Trump afirmó: “No me importaría, no me importaría en absoluto”. El mandatario también puso en duda las acusaciones que vinculaban a Alice Huang, quien mantuvo una relación con Jensen Huang, con actividades de espionaje.

Sin embargo, el escenario todavía está lejos de una definición. Powell explicó que tanto Huang como el secretario de Comercio deberán comparecer ante el Congreso estadounidense durante las próximas semanas.

“Todavía falta mucho antes de que se tome una decisión sobre si reincorporarlo. Creo que esa posibilidad sigue siendo bastante remota”, señaló el corresponsal.

Además, mencionó la oposición de Scott Benson a su permanencia en el cargo, debido a los cuestionamientos sobre el destino de chips de alto valor que habrían llegado a China en lugar de permanecer en Estados Unidos.

Estados Unidos endurece los controles sobre los chips y la inteligencia artificial

En paralelo a la discusión sobre Nvidia, el Departamento de Comercio estadounidense anunció nuevas normas para restringir el acceso remoto a chips y servidores de computación avanzada. La medida busca limitar la capacidad de China para utilizar tecnología estadounidense en el entrenamiento de sus modelos más sofisticados de inteligencia artificial.

Las disposiciones establecen mayores controles para los centros de datos ubicados en el extranjero que presten servicios a países como China, Rusia, Irán y Cuba. Estas instalaciones deberán implementar mecanismos rigurosos de identificación y gestión de clientes.

Asimismo, las empresas estadounidenses necesitarán licencias para vender chips a determinados mercados, entre ellos Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brasil.

Las restricciones reflejan la creciente preocupación de Washington por el uso estratégico de la tecnología avanzada y su impacto en la competencia internacional.

Finalmente, Powell anticipó otro acontecimiento relevante para la agenda diplomática: “El encuentro trilateral entre Rusia, Estados Unidos y China tendrá lugar el próximo jueves, en el marco de la reunión sobre la región de Asia-Pacífico”. El encuentro se desarrollará en un contexto de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas entre las principales potencias.