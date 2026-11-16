León XIV cerró su gira sudamericana con una emotiva despedida en Perú y una prueba de salud superada

El papa León XIV cerró este lunes su gira sudamericana de once días con una misa multitudinaria en Lima, donde más de 1,5 millones de fieles se congregaron en la Base Aérea Las Palmas para despedirlo. Visiblemente emocionado ante las muestras de afecto, el Pontífice les dedicó un mensaje especial: "¡El pueblo peruano también es mi pueblo!". El viaje representó una exigente prueba física para su salud, poco más de un mes después de que le extirparan un tumor maligno del pulmón derecho.

La celebración estuvo marcada también por problemas de organización. Desde la noche anterior, miles de personas habían formado largas filas para ingresar al predio y el sistema de inscripción por internet terminó colapsando ante la cantidad de solicitudes. La convocatoria superó las previsiones y hubo dificultades para garantizar el acceso de todos los asistentes.

Durante su recorrida en el papamóvil, además, el Papa recibió el impacto de un objeto en el rostro, que habría sido un rosario arrojado por uno de los fieles. Según muestran los videos, se llevó una mano a la cara y continuó saludando a la multitud.

El cierre de la gira llegó después de seis días en Perú, tres días y medio en Argentina y dos en Uruguay. Durante su estadía, León XIV también se pronunció sobre la inseguridad, la minería ilegal, la contaminación ambiental y la violencia contra las comunidades indígenas.

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Con el inicio de la misa demorado, muchos asistentes notaron que las pantallas gigantes no funcionaban y que no iban a poder ver al Papa. En los bloques 19, 22, 23 y 24, algunas pantallas directamente no se encendieron, y en otros sectores el audio no llegaba con claridad. “¡No se escucha!”, gritaban algunos fieles mientras se retiraban, entre ellos familias con niños y adultos mayores. “Qué pena, qué tristeza, qué mala organización. Hemos esperado mucho para ver al Papa y no vamos a poder”, lamentó una mujer. “Nos han hecho correr de bloque en bloque”, se quejó otro asistente.

El calor también golpeó a los presentes. Muchos se abanicaban y otros se cubrían la cabeza con los carteles que habían llevado para homenajear al Papa, mientras los bomberos usaban mangueras para refrescarlos.

Los problemas habían empezado de madrugada. En los accesos se formaron hasta cuatro filas distintas para un mismo ingreso, y los requisitos no eran iguales en todas las puertas: entre la 11 y la 16 se podía entrar solo con el documento, mientras que en las de menor número había incertidumbre sobre la entrada digital. Hubo empujones, niños extraviados y personas desmayadas en los exteriores, y la Policía tuvo que intervenir para controlar los altercados.

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Cuando se superó el aforo y se restringió el ingreso, cientos de personas siguieron reclamando afuera al grito de “¡Queremos entrar!”, hasta que un grupo derribó una de las puertas. Más tarde, la reapertura de otro de los accesos provocó una aglomeración que varios asistentes describieron como “una estampida”, en el mismo momento en que otros intentaban salir del predio.

La misa fue la última actividad pública de León XIV en Perú, antes de la ceremonia de despedida en el Callao y del regreso a Roma. Así terminó una gira de 12 días por Uruguay, la Argentina y Perú, el país donde el Papa vivió casi dos décadas como misionero y obispo. El viaje disipó las dudas sobre su recuperación tras la cirugía por un cáncer de pulmón, a mediados de octubre, y puso de relieve la justicia social como prioridad de su pontificado. Hasta el momento, los organizadores no explicaron las fallas técnicas ni los problemas en los accesos.