Pedro Alliana se despegó de Santiago Peña y pidió que los responsables del caso Ueno Bank “tengan consecuencias”

En su primer mensaje al país, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ofreció este lunes a la Fiscalía “todos los recursos” para esclarecer el colapso de Ueno Bank, el escándalo que terminó con la destitución y la detención de Santiago Peña. “Desde la Presidencia ponemos a disposición de la Fiscalía General del Estado todos los recursos que legalmente podamos gestionar para esclarecer lo ocurrido y asegurar que los responsables tengan consecuencias de sus actos”, afirmó. Y agregó: “Los paraguayos merecemos saber la verdad”.

El mensaje marca una toma de distancia de Peña, de quien Alliana fue vicepresidente y compañero de partido. Alliana, del Partido Colorado, juró el 6 de noviembre, horas después de que el Senado destituyera a Peña por “mal desempeño de funciones”. El nuevo presidente aseguró que su prioridad es “garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades” de los paraguayos.

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¿Qué pasó con Ueno Bank?

Ueno Bank, un banco digital con unos 2,94 millones de clientes, fue intervenido por el Banco Central. Durante la gestión de Peña, la entidad recibió millonarios depósitos de fondos estatales y de cinco cajas de jubilaciones, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra la salud y las pensiones de la mayoría de los trabajadores privados del país.

Alliana reconoció que el cierre del banco “ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas”, que vieron afectados “sus ahorros, su tranquilidad y la confianza en un sistema financiero”. A su vez, sostuvo que “son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”.

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¿Qué medidas anunció para los ahorristas y jubilados?

El presidente aseguró que el Gobierno actuó “rápido”. Según detalló, más de 1,8 millones de ahorristas ya recibieron pagos de hasta 40 salarios mínimos, unos 19.600 dólares, con un desembolso de cerca de 640 millones de dólares del Fondo de Garantía del Banco Central.

Además, el Gobierno identificó de forma preliminar activos sanos por unos 600 millones de dólares, que podrían destinarse a los fondos de pensiones que quedaron congelados en el banco. Alliana confirmó que los cerca de 32.000 jubilados con cuentas en Ueno empezarán a cobrar sus haberes y el aguinaldo entre este lunes y el martes.

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Recortes y baja de combustibles

En su mensaje, el presidente también se refirió a los cambios en el gabinete y al recorte de “gastos superfluos” en el Presupuesto 2027, que estimó en unos 1.000 millones de dólares.

Entre otras medidas, anunció que la empresa estatal de electricidad, ANDE, no cortará el servicio a los usuarios con deudas, y que bajarán los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de la petrolera estatal Petropar.

Alliana admitió que “estas primeras decisiones no resuelven todos los problemas del país”, pero afirmó que su obligación es “fortalecer las instituciones, administrar correctamente los recursos públicos y garantizar que el Estado cumpla con sus funciones”. Estará en el cargo hasta agosto de 2028.