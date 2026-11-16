La UCA pone en duda la baja de la pobreza que muestra el INDEC y advierte que podría haber aumentado desde 2023

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) cuestionó la magnitud de la reducción de la pobreza en Argentina reflejada por las estadísticas oficiales. El estudio, elaborado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, encontró que, mientras la metodología del INDEC muestra una caída de 6,9 puntos porcentuales entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, dos mediciones alternativas indican que la mejora prácticamente desaparece o se transforma en un leve aumento. La diferencia surge de revisar cómo se registran los ingresos de los hogares y cómo se calcula el costo de la canasta básica.

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El reporte técnico, titulado Pobreza oficial y mediciones alternativas en la Argentina (2018-2026), comparó las estimaciones construidas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con escenarios que incorporan ajustes metodológicos. Los investigadores advirtieron que la recuperación de los indicadores sociales desde el momento más crítico de 2024 podría estar sobrerrepresentada, debido a cambios en la captación de ingresos y a la utilización de patrones de consumo que no reflejarían adecuadamente los gastos actuales de las familias.

Según los cálculos realizados con el procedimiento oficial, la pobreza pasó del 41,3% en el segundo trimestre de 2023 al 34,4% en igual período de 2026. Sin embargo, al combinar una corrección de ingresos con la actualización de las canastas, el primer escenario alternativo mostró una variación del 37,7% al 37,5%, mientras que el segundo registró un incremento del 40,8% al 42,4%. Los autores aclararon que estas diferencias no permiten establecer una única tasa verdadera, pero sí ponen en discusión la interpretación de una mejora sustancial respecto de 2023.

| Crédito: ODSA-UCA

Pobreza en Argentina: por qué las mediciones alternativas muestran resultados diferentes

Una de las principales diferencias identificadas por el ODSA-UCA está relacionada con la forma en que la EPH registra los ingresos de los hogares. El informe detectó una mejora inusual en la captación relativa de ingresos desde fines de 2023, que se aceleró durante 2024 y continuó, aunque a menor ritmo, durante 2025. Para evaluar su impacto, los investigadores compararon los datos de la encuesta con registros administrativos del SIPA, información previsional y estadísticas salariales del INDEC.

El segundo componente analizado fue la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar si los ingresos de una familia alcanzan para superar la línea de pobreza. El procedimiento oficial mantiene una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, mientras que el estudio construyó dos alternativas con información de 2017/18. Los investigadores señalaron que, desde 2024, los alimentos se abarataron relativamente frente a otros componentes del gasto, mientras que los servicios públicos adquirieron mayor peso en los presupuestos familiares.

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Las diferencias también se reflejaron en los valores monetarios. Para septiembre de 2026, la canasta básica total de un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires alcanzaba $1.632.505 según el procedimiento oficial, frente a $1.911.876 en la primera alternativa y $2.073.930 en la segunda. Esto representa umbrales de pobreza un 17% y un 27% superiores, respectivamente. El estudio explicó que las diferencias responden a varias decisiones metodológicas, entre ellas la población de referencia, la ponderación de los gastos y la actualización de los patrones de consumo.

Dos canastas actualizadas con la ENGHo 2017-18 | Crédito: ODSA-UCA

La pobreza bajó desde la crisis de 2024, pero el balance cambia frente a 2023

El informe reconoció que la pobreza disminuyó considerablemente desde los niveles alcanzados durante la crisis de 2024, aunque destacó que la magnitud de esa recuperación cambia según la metodología utilizada. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la medición oficial registró una reducción de 16,6 puntos porcentuales, al pasar del 51% al 34,4%. En cambio, las alternativas que combinan ajustes de ingresos y canastas mostraron descensos de 10 puntos y 8,6 puntos, respectivamente.

La comparación con los años anteriores a la pandemia también arrojó resultados diferentes. Frente al segundo trimestre de 2018, cuando la pobreza oficial alcanzaba el 29%, el indicador de 2026 mostró un aumento de 5,4 puntos porcentuales. Las mediciones alternativas reflejaron un deterioro todavía mayor, con incrementos de 9,6 puntos en el primer escenario y de 11,2 puntos en el segundo. Respecto de 2019, mientras el procedimiento oficial mostró una reducción de 2 puntos, las estimaciones alternativas registraron aumentos de 4,8 y 5,3 puntos.

El deterioro también volvió a manifestarse durante 2026. Entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo trimestre de este año, la pobreza calculada con la metodología oficial aumentó del 29,9% al 34,4%. En las mediciones alternativas, el primer escenario pasó del 36,2% al 37,5%, mientras que el segundo avanzó del 41,1% al 42,4%. De esta manera, las tres series coincidieron en mostrar un repunte de la pobreza después de la recuperación registrada durante 2024 y 2025.

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Indigencia: una recuperación más limitada y las advertencias de la UCA

La investigación también examinó la evolución de la indigencia, que mide la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Según el procedimiento oficial aplicado a los datos trimestrales, el indicador descendió del 9,9% en el segundo trimestre de 2023 al 8% en igual período de 2026, una reducción de 1,9 puntos porcentuales. Sin embargo, al homogeneizar la captación de ingresos, la disminución fue de apenas 0,3 puntos, al pasar del 7,4% al 7,1%.

En comparación con el segundo trimestre de 2018, la indigencia aumentó 3,2 puntos porcentuales tanto en la medición oficial como en la alternativa. Además, durante 2026 se produjo un nuevo incremento respecto del cierre de 2025: la tasa oficial pasó del 6,1% al 8%, mientras que la ajustada avanzó del 6,1% al 7,1%. Los investigadores señalaron que estas variaciones muestran que la reducción posterior a la crisis de 2024 no equivale necesariamente a una reversión del deterioro social acumulado.

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En sus conclusiones, Giannecchini y Salvia reconocieron los efectos favorables de la desaceleración inflacionaria, la recuperación parcial de ingresos y el fortalecimiento de determinadas transferencias monetarias, pero advirtieron que no toda la reducción registrada por las estadísticas oficiales puede interpretarse automáticamente como una mejora equivalente de las condiciones de vida.

Por último, aclararon que las diferencias metodológicas no constituyen evidencia de manipulación deliberada de los indicadores. El informe planteó la necesidad de mejorar la captación de ingresos, actualizar los patrones de consumo y contrastar las estadísticas monetarias con otros indicadores de privación para evaluar con mayor precisión la evolución de la pobreza en Argentina.

GZ/fl