Kicillof recibió al papa León XIV con casi 5 millones de pobres en el conurbano y más de 61.000 empleos perdidos

Axel Kicillof recibió al papa León XIV con una provincia de Buenos Aires golpeada por la pobreza, la pérdida de empleo formal y el aumento del costo de vida. Los últimos informes del INDEC y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que casi 4,9 millones de personas viven bajo la línea de pobreza en el conurbano bonaerense, mientras que la provincia perdió 61.500 puestos de trabajo privados registrados en un año y la desocupación alcanza el 8,8% en los partidos del Gran Buenos Aires.

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Los indicadores corresponden a distintos períodos de 2026 y permiten trazar una radiografía económica del territorio gobernado por Kicillof. La pobreza alcanza al 36,9% de los habitantes del conurbano, mientras que el desempleo se acerca al 10% en ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca. A esto se suma la inflación, que continúa presionando sobre los ingresos de los hogares.

El panorama también presenta dificultades para las cuentas provinciales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Buenos Aires recibió $1.648.340 millones en transferencias automáticas durante octubre de 2026, con una caída real interanual del 0,4%, frente al crecimiento del 0,5% registrado para el conjunto de provincias y CABA. En los primeros diez meses del año, la provincia acumuló $14.915.314 millones, con una reducción real del 0,4%, mientras que a nivel nacional las transferencias retrocedieron un 0,5%.

Transferencias automáticas a provincias en octubre | Crédito: IARAF

Pobreza en Buenos Aires: casi 5 millones de personas no cubren sus necesidades básicas

Según el INDEC, el 36,9% de los habitantes de los partidos del Gran Buenos Aires vivía bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026. Esto equivale a 4.888.000 personas distribuidas en aproximadamente 1.244.000 hogares, que representan el 29,7% de las familias relevadas. La cifra supera en 4,6 puntos porcentuales el promedio de los 31 aglomerados urbanos del país, donde la pobreza alcanzó al 32,3%, equivalente a 9,7 millones de personas.

Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos | Crédito: INDEC

La indigencia también alcanza niveles elevados en el conurbano bonaerense. El organismo estadístico contabilizó 1.314.000 personas que no lograban cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria, equivalentes al 9,9% de la población. En términos de hogares, la indigencia afectaba a unas 319.000 familias.

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La situación social presenta diferencias en otros centros urbanos de la provincia. Gran La Plata registró una pobreza del 37,8%, con aproximadamente 359.000 personas afectadas, mientras que la indigencia alcanzó al 9,2% de sus habitantes. En Bahía Blanca-Cerri, el 26,6% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza.

En Mar del Plata, el porcentaje de personas pobres se ubicó en el 20,4%, equivalente a unos 137.000 habitantes. La indigencia llegó al 5%, con aproximadamente 33.000 personas afectadas. Aunque los niveles son inferiores a los del conurbano, las dificultades para cubrir las necesidades básicas también se extienden a otros centros urbanos bonaerenses.

Desempleo y caída del trabajo registrado: los números del mercado laboral bonaerense

El deterioro social está acompañado por dificultades en el mercado laboral. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la desocupación en los partidos del Gran Buenos Aires alcanzó el 8,8% durante el segundo trimestre de 2026, superando en 0,9 puntos porcentuales el promedio de los 31 aglomerados urbanos del país, donde el desempleo se ubicó en el 7,9%. En el conurbano, la tasa de empleo fue del 43,6%, mientras que la subocupación llegó al 12,1%.

Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) | Crédito: INDEC

Además, durante el segundo trimestre de 2026 había 561.000 desocupados en los partidos del Gran Buenos Aires, sobre una población económicamente activa de 6,3 millones de personas. Por otra parte, 1.088.000 ocupados buscaban otro empleo y 764.000 estaban subocupados, cifras que reflejan las dificultades del mercado laboral en el principal conglomerado urbano de la provincia.

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La pérdida de puestos de trabajo formales constituye otro de los principales problemas. De acuerdo con el SIPA, Buenos Aires pasó de 1.964.500 asalariados privados registrados en julio de 2025 a 1.903.000 en julio de 2026. La diferencia representa aproximadamente 61.500 empleos menos, una contracción interanual del 3,1%, superior a la caída nacional del 2,2%, equivalente a 134.500 trabajadores. Además, durante julio, el empleo privado registrado bonaerense cayó un 0,4% respecto de junio, según la serie desestacionalizada.

Morosidad en Buenos Aires: los distritos donde más deudores tienen dificultades para pagar

El endeudamiento también muestra señales de alerta en distintos municipios bonaerenses. Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, en base a datos oficiales del Banco Central, en Luján el 13,29% de los deudores registrados se encuentra en situación de mora, 1,25 puntos porcentuales por encima del promedio provincial. En total, 92 de los 692 deudores relevados presentan atrasos en sus obligaciones financieras.

La situación es más pronunciada en Marcos Paz, donde el 31,55% de los deudores se encuentra en mora, el porcentaje más elevado entre los distritos relevados. Por su parte, Cañuelas registra la mayor proporción de deuda empresarial impaga, con el 33,97% del monto total adeudado en situación de mora. En Luján, ese indicador alcanza el 11,92%, equivalente a $7.589,23 millones.

Inflación en Buenos Aires: los aumentos que siguen presionando sobre los hogares

Los últimos datos del INDEC, al menos hasta este jueves 12 de noviembre, reflejaron que los precios aumentaron un 2% durante septiembre de 2026 en la región del Gran Buenos Aires, una medición que comprende tanto a los partidos del conurbano como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El dato se ubicó ligeramente por encima del promedio nacional del 1,9%.

Inflación | Crédito: Cedoc Perfil

Entre los rubros que registraron los mayores incrementos se destacaron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,7%, seguidos por comunicación (2,5%) y salud (2,4%). Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,2%, también por encima del nivel general de precios de la región.

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De esta manera, Kicillof recibe al papa León XIV con casi cinco millones de personas bajo la línea de pobreza en el conurbano, una pérdida de 61.500 empleos privados registrados y aumentos de precios que continúan afectando el poder adquisitivo. Los indicadores muestran las dificultades que atraviesa Buenos Aires, donde el deterioro laboral y las necesidades sociales conviven con una inflación que sigue presionando sobre los ingresos familiares.