Inflación al 2,2% y una línea de pobreza que ya no explica cómo vive la gente

La inflación de octubre finalmente dio un poco más de lo que esperaba casi todo el mundo. Los pronósticos estaban entre 1,9% y 2%. Finalmente fue 2,2%. En cualquier caso, 2,1%, 2,2%, estamos hablando básicamente de lo mismo. Lo importante es que aparecen dificultades evidentes para bajar de este nivel. La inflación parece haberse estabilizado alrededor del 2% mensual. Y eso sigue siendo mucho.

El Gobierno celebró, a través de sus voceros, que octubre haya dado 2,2% frente al 2,3% del mismo mes del año pasado. Se puede celebrar lo que uno quiera. Pero el problema sigue estando.

Vivienda subió 4,2%

Cuando uno mira los rubros, además, aparecen diferencias importantes. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 4,2%. Alimentos y bebidas, 2%. Vestimenta y calzado, 2,2%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,4%. Salud, 1,7%. Transporte, 2,1%. Comunicación, 2%. Recreación y cultura, 3,3%.

Luis Caputo ofreció una explicación para el número y puede ser una explicación correcta. Caputo siempre tiene una explicación. Muchas veces incluso es una explicación correcta. Pero a mí me da la impresión de que el Gobierno utiliza esas explicaciones para atenuar el impacto del problema.

Según Caputo, una parte de la suba estuvo vinculada con modificaciones tarifarias derivadas del régimen de zonas frías. Puede ser. Probablemente sea cierto. Pero la explicación no elimina el dato.

Una inflación superior al 2% mensual sigue siendo una inflación que un país normal puede tener durante todo un año. Naturalmente entiendo que bajar la inflación lleva tiempo. Pero se está tomando demasiado tiempo.

El problema está en la vida cotidiana

Y acá aparece para mí lo más importante. El impacto de este número en la vida cotidiana. La canasta alimentaria subió 3,1%. Un punto más que la inflación general. La canasta total para una familia aumentó 3,5%.

Después aparece un número con el que yo directamente no estoy de acuerdo. Me parece que acá tenemos un problema con el termómetro. Según estos parámetros, una familia tipo de cuatro integrantes —un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— que sea propietaria de su vivienda y no tenga que pagar alquiler necesita alrededor de 1.690.000 pesos para no quedar debajo de la línea de pobreza.

Déjense de joder. Una familia de cuatro personas con 1.690.000 pesos no llega a fin de mes. O, por lo menos, no llega a cubrir razonablemente todos sus gastos. Entonces tenemos un problema muy serio con el lugar donde estamos poniendo el corte. Podemos decir que una familia que gana más de 1.690.000 pesos no es pobre. Podemos hacer de cuenta. Pero eso no significa que sea cierto.

Hoy, en la Argentina, una familia de cuatro integrantes con ese ingreso no es una familia de clase media. Ni siquiera me parece una familia de clase media baja. Es una familia pobre. Acá hemos roto el termómetro.

Qué estamos llamando pobreza

Un trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella ubica la pobreza alrededor del 33% entre abril y septiembre. Y yo sigo creyendo que está mal medida. No necesariamente porque el cálculo esté mal hecho dentro de los parámetros establecidos. El problema puede estar en los propios parámetros. Son demasiado laxos para determinar qué familia es pobre y cuál no lo es. Y esto ocurre justamente en un momento en que la gran discusión mundial empieza a girar alrededor de la clase media.

Ahí aparece esta palabra que se ha vuelto tan frecuente: affordability. La posibilidad de pagar las cosas. La posibilidad de vivir razonablemente. De sostener una vivienda. Comprar alimentos. Pagar servicios. Llegar a fin de mes.

La gente siente que vive cada vez peor

Este no es un problema exclusivamente argentino. Y esto también hay que decirlo en beneficio del Gobierno y de Caputo. Es un fenómeno global.

Muchas de las protestas y manifestaciones que vemos en España, en Europa y en otros lugares del mundo no tienen solamente que ver con la inmigración, con el islam o con las explicaciones culturales que suelen aparecer.

Tienen que ver con esto. Con la dificultad de la gente normal para sostener su vida cotidiana. Con el affordability. Vivimos en un mundo extraordinariamente productivo. Tenemos Internet. Inteligencia artificial. Globalización. Una cantidad impresionante de avances tecnológicos y, sin embargo, muchísima gente siente que vive cada vez peor. Y eso empieza a crujir.

Ese fue también, expresado en otros términos, uno de los asuntos que aparecieron en el mensaje del papa León XIV. La dignidad de la vida cotidiana. Cómo vive la gente. Qué puede pagar. Qué futuro imagina.

La Argentina tiene su propia manifestación de este problema.

Por eso quizás no nos ocurre algo tan distinto de lo que está ocurriendo en buena parte del mundo.