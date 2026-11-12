Para no ser pobre, una familia necesitó $1.690.000 en octubre, según el INDEC

Para no ser pobre, una familia necesitó ingresos de al menos $1.690.000 en octubre, mientras que la línea de indigencia se ubicó en $761.261, de acuerdo con los cálculos de canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el décimo mes del año, el aumento mensual de la CBT fue de 3,5% y el de la CBA alcanzó el 3,1%, en ambos casos por encima de la inflación general, que marcó 2,2%.

Las variaciones anuales de la CBA y la CBT, de 39,2% y 39,2%, respectivamente también superaron a la inflación interanual (33,1%).

La pobreza según la UCA y las consultoras: un número que el Indec no muestra

La CBA, que define el umbral de la indigencia, se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionan los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, que determina la línea de pobreza, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria | Crédito: INDEC

La inflación de octubre

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según informó el INDEC.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% registrado en agosto, mientras que el más alto fue de 3,4% en marzo.

El número de octubre terminó siendo, sin embargo, mayor que el que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas, que lo ubicaban entre 1,8% y 2%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas. La segunda división fue Recreación y cultura (3,3%).

Del otro lado quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.