Afirman que salieron de la pobreza 1,8 millones de personas y no 13 millones, como dice Javier Milei

Un nuevo informe de ExQuanti cuestionó las cifras de reducción de la pobreza difundidas por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la cantidad de personas pobres en Argentina habría disminuido apenas 1,8 millones, frente a los casi 13 millones que destaca el Presidente. La consultora aclaró que esa última reducción efectivamente ocurrió, pero sostuvo que no refleja el balance completo de la gestión.

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El estudio, elaborado a partir de información del INDEC y estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), también alertó sobre un cambio de tendencia: después de una fuerte caída durante 2024 y 2025, la pobreza volvió a crecer.

| Crédito: ExQuanti

El relevamiento, titulado Evolución de la Pobreza, analiza el comportamiento del indicador durante la gestión libertaria y presenta proyecciones hasta fines de 2027. Según la consultora, el cálculo utilizado por el Gobierno para comunicar la salida de casi 13 millones de personas de la pobreza toma como referencia el primer trimestre de 2024, cuando el indicador había alcanzado uno de sus niveles más elevados, y lo compara con el tercer trimestre de 2025.

En ese sentido, ExQuanti sostuvo que "el saldo neto de la evolución de la pobreza durante el gobierno de Javier Milei es una reducción de aproximadamente 1,8 millones de personas pobres, no de 12 o 13 millones tal y como se ha instalado en el debate mediático". La diferencia surge del período seleccionado para la comparación, ya que el estudio toma como punto de partida el tercer trimestre de 2023 y no el máximo registrado durante los primeros meses de la actual administración.

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El informe identifica tres etapas en la evolución de la pobreza durante el Gobierno. La primera estuvo marcada por un fuerte incremento, que llevó la cantidad de personas pobres desde aproximadamente 18 millones hasta 25,7 millones en el primer trimestre de 2024. Según ExQuanti, ese aumento de 7,7 millones de personas en apenas dos trimestres superó el crecimiento acumulado durante los seis años anteriores.

Posteriormente, el indicador comenzó a retroceder hasta alcanzar 12,8 millones de personas pobres en el tercer trimestre de 2025. La diferencia entre ese mínimo y el máximo de 2024 explica la reducción de casi 13 millones de personas que el Presidente utilizó para destacar los resultados de su política económica.

En diálogo con PERFIL, desde ExQuanti aclararon que la consultora logró reproducir el cálculo utilizado por el Gobierno y reconoció que la mejora efectivamente ocurrió. "La caída de 13 millones de pobres fue genuina desde el punto de vista estadístico", sostuvieron. Sin embargo, advirtieron que esa reducción debe analizarse junto con el fuerte incremento registrado durante los primeros meses de influencia política y económica de Milei.

Además, explicaron por qué el relevamiento toma como punto de partida el tercer trimestre de 2023 y no el último trimestre de ese año. El cuarto trimestre ya estuvo condicionado por la presencia de Milei en la economía, primero como candidato, luego como presidente electo y finalmente como mandatario.

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Aunque vincularon sus declaraciones con una mayor incertidumbre cambiaria, reconocieron que también existían problemas económicos previos, como el impacto de la sequía, y aclararon que se concentran en medir la evolución de la pobreza y no en establecer interpretaciones macroeconómicas.

Sin embargo, la consultora advirtió que esa comparación no permite conocer el balance completo de la gestión. Según sus cálculos, en el tercer trimestre de 2023 había alrededor de 18 millones de personas pobres, mientras que para el tercer trimestre de 2026 estima aproximadamente 16,2 millones. Así, la reducción neta durante el período analizado se ubicaría en 1,8 millones.

El trabajo también señala que la mejora registrada durante 2024 y gran parte de 2025 se interrumpió. De acuerdo con las estimaciones de ExQuanti, entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 la pobreza habría aumentado en casi 3,4 millones de personas, lo que representa un deterioro respecto del mínimo alcanzado.

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Esta tendencia también aparece en las estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Según el Nowcast de Pobreza elaborado por Martín González-Rozada, la tasa de pobreza urbana habría alcanzado el 32,6% durante el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2026, frente al 29,4% registrado en el mismo período del año anterior. Se trata de un incremento de 3,2 puntos porcentuales que refuerza las señales de deterioro social, aunque corresponde a un período de medición diferente del utilizado por ExQuanti.

| Crédito: UTDT

El informe de la UTDT también revela que el costo de la canasta básica total aumentó un 36,1% interanual, mientras que los ingresos familiares crecieron por debajo de ese ritmo. La universidad estima que aproximadamente 9,8 millones de personas viven en hogares urbanos pobres, sobre una población de referencia de 30 millones de habitantes. Esta cifra no debe compararse directamente con los 16,2 millones calculados por ExQuanti, debido a las diferencias de cobertura poblacional y período de referencia.

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En sus proyecciones, la consultora estima que la cantidad de personas pobres podría alcanzar los 21,7 millones hacia fines de 2027, mientras que la comparación entre terceros trimestres ubica el indicador en aproximadamente 20,5 millones para ese año.

| Crédito: ExQuanti

Desde ExQuanti advirtieron a PERFIL que, si se mantiene la tendencia actual, la pobreza podría terminar la gestión de Milei en niveles superiores a los registrados durante la pandemia. Además, remarcaron que el riesgo radica en que el deterioro reciente termine revirtiendo la recuperación observada durante 2024 y 2025.

En el informe se calcula que, si se mantiene el ritmo reciente de crecimiento, entre el tercer trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2027 la pobreza podría aumentar en aproximadamente 8,9 millones de personas. En ese escenario, el saldo acumulado desde el tercer trimestre de 2023 pasaría a mostrar un incremento de alrededor de 3,7 millones de personas pobres, en lugar de una reducción.

| Crédito: ExQuanti

No obstante, ExQuanti aclaró que se trata de un ejercicio de aproximación y no de una medición oficial del INDEC. Para estimar el tercer trimestre de 2026 utilizó el Nowcast de Pobreza de la UTDT, mientras que las proyecciones para 2027 se construyeron a partir de las tasas recientes de crecimiento del indicador.

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Por último, la consultora advirtió que los resultados podrían modificarse ante cambios en las políticas públicas o en las condiciones socioeconómicas, por lo que el escenario proyectado no constituye un resultado inevitable. ExQuanti surgió del trabajo de docencia e investigación de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), algunos de ellos con experiencia en el INDEC.





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