Amplían imputación contra Peña y Milei se acerca al nuevo presidente paraguayo: "Un amigo"

El acercamiento de Javier Milei al nuevo presidente paraguayo Pedro Alliana coincidió con otro avance en la causa que terminó por sacudir al Gobierno de su antiguo "amigo". Este viernes, la Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra Santiago Peña y sumó el cargo de asociación ilícita en la investigación por el colapso de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida y disuelta por el Banco Central el 3 de noviembre.

La crisis de Ueno dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos y abrió una investigación sobre los vínculos entre el banco, el Grupo Vázquez, su propietario, y distintos funcionarios del Estado. La hipótesis de los fiscales apunta a una presunta estructura organizada desde el Poder Ejecutivo y el Banco Central para favorecer los intereses del grupo empresario.

A través del escrito judicial, los fiscales afirmaron: “Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”. Además, le atribuyeron directivas para evitar la intervención del banco y frenar las alertas sobre su situación financiera. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay | Crédito: AFP

Esta ampliación de la imputación también alcanzó al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán. Además, la Fiscalía imputó a otros tres exdirectivos de la autoridad monetaria: Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos este viernes.

Santiago Peña ya estaba imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Además, permanece bajo prisión preventiva desde su destitución, el 6 de noviembre, mientras la investigación avanza sobre otros exfuncionarios y directivos vinculados con el Banco Central.

Una sucursal de Ueno Bank | Crédito: Archivo

Milei cambió de amigo en Paraguay

El mandatario argentino empezó a tender puentes con la nueva conducción de Paraguay. A una semana de la salida de Santiago Peña, habló por teléfono con su sucesor, Pedro Alliana, y le dejó un mensaje de respaldo político: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

Según contó, le deseó "los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo" y le transmitió "todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa". Aprovechó el intercambio para remarcar las coincidencias entre ambos gobiernos y reivindicar el vínculo histórico entre los dos países. "La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", escribió.

Posteo de Javier Milei | Crédito: X @JMilei

Ambos gobiernos buscarán darle mayor impulso a la cooperación política, económica y comercial. "Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral", sostuvo, antes de mencionar la posibilidad de generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Por su parte, el flamante jefe de Estado paraguayo remarcó: "Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina". También confirmó que acordaron reunirse próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral.

Posteo de Pedro Alliana | Crédito: X @AllianaPedro

El acercamiento con Alliana se produjo después de varios días en los que el Gobierno argentino evitó tomar posición pública sobre la destitución de Santiago Peña y sobre el escándalo de Ueno Bank, pese a la estrecha relación que había construido con el entonces mandatario.

Santiago Peña se había convertido en uno de los principales socios políticos de Milei en la región. Compartían afinidad ideológica, coincidían en la defensa de las ideas de la libertad y habían planteado la necesidad de darle otro rumbo al Mercosur, con mayor apertura comercial y margen para negociar acuerdos con otros mercados.

La cercanía entre ambos también había quedado expuesta públicamente. En 2025, cuando Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, Milei felicitó a Peña a través de sus redes sociales y lo llamó "querido amigo y Presidente". En el mensaje, que tituló "Paraguay masterclass", destacó que el logro demostraba que "hacer el trabajo de manera seria y consistente genera inversiones, mayor empleo y crecimiento para el querido pueblo paraguayo".

Posteo de Javier Milei | Crédito: X @JMilei

Javier Milei y Santiago Peña, durante uno de sus encuentros como presidentes | Crédito: Redes sociales

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes

Quirno había anticipado la comunicación con Alliana

La llamada entre ambos presidentes ya estaba en los planes de la Cancillería. El jueves, un día antes del contacto, Quirno había confirmado que el Gobierno organizaba una comunicación entre Milei y el nuevo mandatario paraguayo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el canciller explicó que todavía no se había concretado el diálogo porque estaban "abocados a la visita del Papa". Sin embargo, aclaró que eso no había interrumpido los contactos diplomáticos: "Estuvimos en contacto constante durante todo este tiempo con las autoridades paraguayas".

Quirno también se refirió a la llegada de Alliana al poder y buscó despejar dudas sobre la continuidad del vínculo bilateral. "Las relaciones con Paraguay se mantienen de manera excelente", aseguró. Sobre el proceso que derivó en el recambio presidencial, sostuvo que el país vecino atravesó una "situación interna que resolvió bajo sus canales institucionales".

"Lo que deseamos es que puedan manejar esta transición de la mejor manera posible, siempre dentro del cauce democrático", agregó el funcionario, quien además anticipó que estaban organizando "una llamada entre los presidentes próximamente".





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