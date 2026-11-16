Milei recibe a Toyota en Casa Rosada: inversión récord de US$ 1.341 millones que ingresó al RIGI y planea sumar más de 6000 empleos

El presidente Javier Milei recibirá este lunes 16 de noviembre, a las 13, a las autoridades de Toyota en la Casa Rosada, en una reunión de la que también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Economía, Luis Caputo . El encuentro tendrá como protagonista uno de los proyectos industriales más importantes aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): una inversión de US$ 1.341 millones para ampliar la planta de Zárate y comenzar a fabricar vehículos con nuevas tecnologías de motorización.

La iniciativa , presentada por Toyota Argentina SA, contempla la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de una tercera planta de producción en el complejo industrial que la compañía japonesa tiene en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es fabricar vehículos electrificados con una tecnología que, hasta ahora, no cuenta con antecedentes de producción nacional.

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El proyecto fue aprobado formalmente mediante la Resolución 1848/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre . La adhesión al RIGI tiene como fecha de referencia el 29 de septiembre de 2026 y se encuadra en el sector Tecnología, una clasificación que responde a las características de la nueva motorización que incorporará la empresa.

Según la información presentada para su aprobación , la inversión proyectada generará 6.225 empleos directos e indirectos, entre las distintas etapas de construcción, instalación y operación. La iniciativa representa, por su magnitud, una de las principales apuestas industriales de la automotriz en el país y fue presentada como la mayor inversión de la historia del sector automotor argentino.

Cómo será la nueva planta de Toyota en Zárate

La inversión permitirá ampliar la capacidad productiva del complejo industrial de Toyota, ubicado sobre la Ruta Nacional 12 , a la altura del kilómetro 81, en el partido bonaerense de Zárate.

A diferencia de las instalaciones actuales, la nueva planta estará destinada a producir un vehículo híbrido eléctrico no enchufable, conocido como vehículo eléctrico híbrido completo (HEV). En una primera etapa, la compañía prevé fabricar una pick-up con esta tecnología, aunque el proyecto contempla la posibilidad de desarrollar posteriormente una versión SUV.

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La particularidad es que se tratará de una motorización 100% híbrida , que combina un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos, sin necesidad de conectarse a una fuente externa de electricidad para recargar la batería.

El aterrizaje de esta tecnología representa un cambio para la industria automotriz argentina, tradicionalmente concentrada en vehículos con motores de combustión. También abre una nueva etapa para la integración de proveedores locales a procesos productivos vinculados con la electrificación.

Según la documentación oficial, la ampliación fue presentada como un proyecto independiente de las actividades industriales preexistentes de Toyota, de manera que los incentivos del RIGI se aplican exclusivamente a la nueva inversión.

¿Cuánto invertirá Toyota y qué compromisos aportará?

De los US$ 1.341 millones que contempla la inversión total, US$ 1.252,9 millones corresponden a activos computables bajo el RI GI, es decir, desembolsos que cumplen las condiciones previstas por el régimen para acceder a los beneficios.

La resolución establece un cronograma de inversión durante los primeros dos años posteriores a la notificación de la aprobación.

Gustavo Salinas, CEO de Toyota Argentina

En ese período, Toyota comprometió aproximadamente US$ 167,3 millones en activos computables: US$ 19,5 millones durante el primer año y US$ 147,8 millones en el segundo.

El plazo máximo fijado para alcanzar el monto mínimo comprometido de inversión es el 30 de septiembre de 2028.

Además, la compañía presentó un plan de desarrollo de proveedores locales que estima diseños por US$ 669,6 millones en obras y equipamiento destinados a la nueva planta.

Esa cifra representa aproximadamente el 53% de la inversión total en activos computables, por encima del mínimo del 20% establecido por la normativa del RIGI.

El dato es particularmente relevante para la cadena autopartista argentina, que enfrenta el desafío de incorporar nuevas tecnologías y competir en un mercado automotor cada vez más integrado a escala internacional.

Empleo y exportaciones: qué impacto económico tendrá el proyecto

Uno de los puntos centrales de la inversión es su potencial impacto sobre el empleo y las exportaciones.

El proyecto contempla más de 6.000 empleos directos e indirectos, aunque esa cifra comprende distintas etapas y modalidades de contratación , por lo que no debe interpretarse como una incorporación inmediata de trabajadores permanentes a la automotriz.

Las estimaciones difundidas al momento de anunciarse la inversión también contemplan exportaciones por aproximadamente US$ 1.280 millones anuales, una vez que el proyecto alcance su funcionamiento previsto.

La nueva capacidad productiva permitiría ampliar la oferta argentina de vehículos con tecnologías electrificadas y reforzar la presencia internacional de la compañía.

El impacto sobre la industria local dependerá, además, del grado de integración de autopartes nacionales, la evolución de los costos industriales y la demanda de los mercados externos a los que se destina la producción.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue creado mediante la Ley Bases para ofrecer condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias especiales a proyectos de gran escala.

Entre sus principales herramientas se encuentran una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, mecanismos de amortización acelerada, beneficios para la importación de determinados bienes de capital y un marco de estabilidad normativa de largo plazo.

En el caso de Toyota, la aprobación contempla la posibilidad de importar mercancías destinadas a la ampliación industrial mediante las franquicias previstas por el régimen, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La resolución también exige mantener una separación contable y operativa entre la nueva inversión y las actividades preexistentes de la compañía, para evitar que los beneficios se extiendan a producciones que no formen parte del proyecto aprobado.

Un encuentro clave en un momento complicado para la industria automotriz

La reunión de este lunes se produce en un escenario complejo para el sector automotor argentino.

Los últimos datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) mostraron que la producción nacional de vehículos cayó un 14,4% interanual en octubre , mientras que las ventas a concesionarios retrocedieron un 12,2%.

Entre el auge de los importados y la caída de ventas, la industria automotriz cayó 14,4% en octubre

La industria enfrenta dificultades por la debilidad de la demanda interna, la competencia de los vehículos importados y un contexto regional que condiciona las exportaciones.

En ese escenario, el proyecto de Toyota representa una apuesta de largo plazo que contrasta con las dificultades de corto plazo que atraviesan las terminales automotrices y su cadena de proveedores.

Para el Gobierno, la inversión también se inscribe en la estrategia de impulsar proyectos capaces de generar exportaciones, incorporar tecnología y atraer capitales mediante los incentivos del RIGI.

La reunión entre Milei, Caputo y los directivos de Toyota permitirá poner el foco en el avance de una iniciativa que ya obtuvo la aprobación administrativa y que deberá cumplir ahora sus compromisos de inversión y desarrollo industrial.

lr/FL