En Perú, León XIV pidió anticiparse a los desastres naturales en pleno fenómeno El Niño

En el primer día de su visita a Perú, el papa León XIV instó al Gobierno a “anticipar” los riesgos de los fenómenos naturales para “proteger mejor a la población”. El Pontífice reconoció el compromiso de los peruanos ante cada catástrofe, pero pidió que el Estado esté a la altura de los desafíos sin precedentes que trae El Niño.

“La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”, pidió León XIV.

El mensaje llegó mientras Perú enfrenta el avance de El Niño. Las lluvias intensas ya provocaron las primeras inundaciones en el norte del país, y el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 1.380 distritos de 191 provincias de las 196 que tiene en total. Científicos de la ONU estiman que este fenómeno podría ser el más intenso jamás registrado.

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El Papa destacó que la agricultura, la pesca y otras actividades económicas dependen de la naturaleza, por lo que es necesario proteger los recursos y a las personas que viven de ellos. “Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos de los fenómenos naturales y proteger mejor a la población”, sostuvo.

El impacto de El Niño en Perú

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta por El Niño Costero. Según su comunicado del 30 de octubre, el calentamiento del océano Pacífico podría mantener una magnitud extraordinaria frente a la costa peruana hasta febrero de 2027 y luego disminuir de forma gradual.

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Entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se esperan lluvias por encima de lo habitual, sobre todo en la costa norte y en sectores de la sierra. Esas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, que en Perú se conocen como huaicos.

La declaración de emergencia es preventiva y no implica que los distritos alcanzados hayan registrado pérdidas. Busca anticipar posibles daños y facilitar la intervención de las autoridades en las zonas expuestas.

La emergencia alcanza regiones agrícolas como Puno, Cusco, Junín, Huánuco y Ayacucho. Las lluvias intensas pueden dificultar el ingreso de maquinaria a los campos, alterar los calendarios de siembra y complicar el transporte de la producción. Por el contrario, en otras zonas se prevé un déficit de lluvias. Además, las autoridades implementaron herramientas de monitoreo meteorológico para anticipar los riesgos de los próximos meses.