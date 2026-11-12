RDI: persiste la alerta por el fenómeno de El Niño y crece la preocupación por “probables inundaciones y crecida de ríos”

En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Andrés Snitcofsky presentó un repaso de los indicadores climáticos y recomendó consultar el nuevo panel del observatorio europeo Copernicus Climate Change, que reúne gráficos y datos sobre la evolución del calentamiento global.

“Y lo interesante es que muchos de los gráficos que veníamos viendo y las cosas que veníamos mirando, las ponen todas juntas en un mismo lugar”, explicó Snitcofsky sobre la plataforma. También destacó que “la interfaz está súper limpia, es bastante sencilla de entender, está como un poco más amigable para los que no somos necesariamente nerds de la climatología, que es un mundo bastante complejo”. Al analizar los registros de temperatura, Snitcofsky advirtió que el planeta atraviesa un período de calentamiento sostenido: “Estamos en un momento cúlmine de esta, bueno, cúlmine no sé, estamos siempre en el punto más alto, siempre de crecimiento, de calentamiento y todo eso, porque es lo que veníamos previendo”, sostuvo.

El calentamiento global y los pronósticos científicos

Para Snitcofsky, uno de los aspectos relevantes es que los pronósticos científicos vienen cumpliéndose: “Entonces, de alguna forma, más allá de que lo que descubrimos es un poco complicado para nuestra existencia en este planeta, lo interesante es que por lo menos la ciencia que se está haciendo entiende y puede prever lo que va a pasar”.

En ese sentido, consideró que esa capacidad de anticipación permite prepararse, aunque planteó una pregunta central: “La gran pregunta acá es si estamos dispuestos a prepararnos o si los gobiernos y las instituciones hacen algo al respecto”.

El Niño y el riesgo de inundaciones en Argentina

El especialista explicó que el fenómeno de El Niño está asociado a temporadas más húmedas en distintas regiones del país, especialmente en la zona mesopotámica, donde puede provocar inundaciones y crecidas de ríos.

“Para nosotros, El Niño no a todo el planeta lo afecta igual, en Argentina particularmente, en la zona mesopotámica de Argentina, afecta principalmente con lluvias, lluvias en el sur de Brasil, por eso es que siempre asociamos El Niño a temporadas muy húmedas y con probables inundaciones y crecida de ríos, que es algo que estamos viendo ya”, señaló en +Perfil.

También advirtió sobre la exposición de las poblaciones que viven en zonas inundables y el impacto sobre la producción agropecuaria. “Y por otro lado, obviamente, las lluvias y la cantidad de agua afectan principalmente a nuestra principal producción, que es todo lo que tiene que ver con el agro, que en algunos casos es positivo, porque tenemos buena cantidad de agua, pero en otros casos es exceso”, explicó.