Renunció el CEO de Nvidia Jensen Huang, en medio del escándalo de infidelidades y espionaje

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia, la compañía líder mundial en chips para inteligencia artificial, y Colette Kress asumió de forma interina, según informó este jueves la compañía. Fue en el marco de una investigación por sus relaciones extramatrimoniales y las denuncias sobre sus presuntos vínculos con una empresaria china señalada como espía de Pekín. El escándalo escaló en los últimos días, sumó nuevas revelaciones sobre una segunda relación con una ejecutiva de la empresa y comenzó a tener repercusiones en los mercados.

Huang, estadounidense de origen taiwanés y de 63 años, dirige Nvidia desde su fundación, en 1993. Bajo su conducción, la compañía se convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, con una participación cercana al 90% del mercado de procesadores destinados a los grandes proyectos de IA, según The New York Times.

NVIDIA | Crédito: Cedoc Perfil

La crisis se profundizó después de que el propio Huang reconociera ante los empleados de la compañía que había sido infiel a su esposa. A partir de ese episodio, el directorio abrió una investigación interna sobre su conducta, a cargo del estudio de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Según informó The New York Times, el directorio tenía previsto reunirse este miércoles para discutir el futuro del ejecutivo.

A las denuncias sobre su vínculo con una empresaria china se sumó una segunda revelación. The New York Times informó que Huang también habría mantenido una relación sentimental con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia, quien ingresó a la compañía en 2008 y depende directamente del CEO.

El diario estadounidense citó a cinco personas que trabajaron en la empresa y señalaron que el vínculo era conocido dentro de Nvidia. Según dos de esas fuentes, Huang, de 63 años, y Powell, de 48, fueron filmados en una actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de la compañía, realizada en marzo.

El diario neoyorkino aclaró que no tuvo acceso al video. Tres personas informadas sobre el episodio indicaron que la grabación fue realizada por alguien que se encontraba en el lugar y que el equipo de seguridad de Huang apartó a esa persona y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad.

Ambos están casados con otras personas. Consultado por el NY Times sobre su relación con Powell, Huang respondió: "No creo que deba hablar conmigo directamente", y cortó la comunicación. Nvidia no hizo declaraciones y la ejecutiva no respondió de inmediato al pedido de comentarios.

El diario recordó que existen antecedentes de ejecutivos tecnológicos que dejaron sus cargos por relaciones con subordinadas. En 2018, Brian Krzanich renunció a la dirección de Intel después de que se conociera una relación consensuada con una empleada. Al año siguiente, McDonald's despidió a su CEO, Steve Easterbrook, por un episodio similar.

En poco más de un mes, Nvidia perdió una cuarta parte de su valor de mercado y cedió a Microsoft el segundo puesto entre las compañías más valiosas del mundo. Apple ocupa actualmente el primer lugar.

La eventual salida de Huang también tendría consecuencias políticas para Trump, quien lo considera uno de sus asesores informales más cercanos en materia de inteligencia artificial.

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