La proyección de crecimiento para 2026 cayó del 3% a menos del 1%: en RDEco analizaron el freno de la economía argentina

La economía argentina está “casi en recesión” y las perspectivas de crecimiento para 2026 se ubican por debajo del 1%, advirtió el economista Marcos Cohen Arazi. Durante una entrevista con Fernando Meaño en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, sostuvo que la actividad permanece estancada desde comienzos de 2025, aunque aclaró que el escenario actual no representa una gran crisis.

“Hay recesión, sí, técnicamente estamos casi en recesión”, afirmó al analizar la evolución del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, enseguida marcó una diferencia: “Lo que no es una gran crisis”, señaló, y planteó que el desafío es recuperar el dinamismo de la economía mediante políticas que mejoren la competitividad y reduzcan los costos.

“La economía está bastante planchada desde el comienzo de 2025”

Cohen Arazi recordó que en abril del año pasado el Gobierno hablaba de que se venían “los 18 mejores meses de la historia”. Sin embargo, consideró que las expectativas no se cumplieron y que el propio oficialismo terminó admitiendo que “la economía no avanza como esperábamos”, en referencia a las expresiones utilizadas por el Gobierno.

El economista enumeró distintos factores que incidieron sobre la actividad: el período electoral, la inestabilidad de las tasas de interés, el manejo de la política monetaria y las decisiones cambiarias. También mencionó el comportamiento de los ahorristas, que en un contexto de incertidumbre optaron por dejar de consumir para comprar dólares.

Las proyecciones de crecimiento cayeron por debajo del 1%

Uno de los datos que destacó el especialista fue el cambio en las previsiones de crecimiento. Según explicó, el año había comenzado con una expectativa cercana al 3%, pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central ya ubicaba la proyección por debajo del 1%.

Cohen Arazi consideró que la actividad podría mostrar una recuperación durante el cuarto trimestre, aunque estimó que el crecimiento promedio no se alejará demasiado de ese nivel. Ante la consulta de Meaño sobre si la economía podría superar el 1% en 2026, respondió afirmativamente a la posibilidad de que se mantenga cerca de esa cifra.

El consumo, condicionado por los salarios y la incertidumbre

Al analizar las ventas, Cohen Arazi señaló que existen cambios en los hábitos de compra y un crecimiento del comercio electrónico, pero advirtió que eso no alcanza para explicar la caída que registran distintos canales. “Hay muchos canales que están sufriendo reducciones de ventas, minorista, autoservicio, shopping, supermercado”, enumeró.

Para el economista, la clave está en la relación entre salarios e inflación. “Esa cuenta, esa comparativa en el último año en general, da negativo”, explicó, y agregó que esa pérdida se traduce en una menor disponibilidad de ingresos para consumir. También aclaró que no todos los rubros atraviesan la misma situación: algunos consumos crecen, mientras otros retroceden.

“Hay que recuperar competitividad y bajar costos”

Cohen Arazi sostuvo que la incertidumbre también funciona como un freno para las decisiones de inversión y financiamiento. Como ejemplo, mencionó los créditos UVA: quien evalúa tomar uno conoce la inflación actual, pero no tiene certeza sobre la evolución del año siguiente.

Frente a ese escenario, reclamó que las políticas públicas no dependan únicamente del Gobierno nacional. “Hay que empezar a trabajar no sólo el Gobierno nacional, sino las provincias y todo lo que esté al alcance de la política pública para recuperar competitividad, bajar costos en esta economía”, afirmó. Para el economista, ese será un factor central para que la actividad recupere dinamismo en el corto plazo.