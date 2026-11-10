Nvidia se hunde en Wall Street y cae al tercer puesto entre las empresas más valiosas del mundo

Las acciones de Nvidia volvieron a desplomarse este martes en Wall Street, con una caída superior al 6%, en medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro de la compañía y el impacto de la investigación que involucra a su CEO y cofundador, Jensen Huang. El retroceso le hizo perder el segundo puesto entre las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, que quedó en manos de Microsoft.

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Los papeles de la fabricante de semiconductores cotizaban en torno a los US$ 167,11, con una baja superior al 6% durante la rueda. La caída se sumó al retroceso del 4,3% registrado el lunes y puso a la compañía en camino de perder más de US$ 470.000 millones de valor de mercado en apenas dos jornadas, según estimaciones de Reuters.

El movimiento también modificó el ranking de las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil. Microsoft volvió a superar a Nvidia y recuperó el segundo lugar, algo que no ocurría desde junio de 2025. La tecnológica fundada por Bill Gates había retrocedido apenas 0,4% durante la jornada, una variación considerablemente menor a la de su competidora.

Detrás de la presión sobre Nvidia aparece el escándalo que involucra a Huang, después de que reconociera ante los empleados de la compañía haber sido infiel a su esposa. El caso tomó otra dimensión por las denuncias sobre sus vínculos personales con una empresaria china señalada por presuntos contactos con los servicios de inteligencia de Pekín.

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La relación de Jensen Huang con una presunta espía china y la investigación interna

El foco de la controversia está puesto en Alice Huang, una empresaria china que habría mantenido una relación extramarital con el CEO de Nvidia. Según distintas investigaciones periodísticas, la mujer habría tenido vínculos con el aparato de inteligencia chino y buscado aprovechar su cercanía con el empresario para facilitar el acceso de compañías de ese país a los chips avanzados de Nvidia.

Huang reconoció ante los trabajadores de la compañía que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por sus acciones. En un mensaje interno, asumió la responsabilidad por el daño causado a su familia y a la empresa, y ratificó su compromiso de continuar al frente de Nvidia.

La situación derivó en una investigación del directorio de la compañía para determinar si el ejecutivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. El FBI también analiza el caso. No obstante, el consejo de administración sostuvo que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense.

La investigación adquirió mayor relevancia después de que The Information informara, en una publicación reproducida por Reuters, que el vínculo entre Huang y la empresaria habría contribuido a facilitar envíos de al menos US$ 7.500 millones en chips de Nvidia a compañías chinas.

Según ese reporte, Alice Huang y familiares habrían construido una red de empresas en China y Singapur para conseguir procesadores de la compañía. Entre los movimientos mencionados figuran alrededor de 240.000 chips de las líneas H100, H200 y A100, incluidos algunos modelos sujetos a restricciones de exportación de Estados Unidos. Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente esas informaciones.

NVIDIA | Crédito: Cedoc Perfil

Las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial también presionan a Nvidia

El episodio se produce en un momento en el que los inversores también comenzaron a mostrar mayor cautela sobre las perspectivas del negocio de la inteligencia artificial. La magnitud de las inversiones en infraestructura tecnológica y centros de datos abrió interrogantes sobre los retornos que podrán generar las compañías que lideran esa expansión.

En ese contexto, la exposición de Nvidia a las ventas de chips para IA y su posición central en la cadena de suministro tecnológica la convierten en una de las compañías más sensibles a cualquier cambio regulatorio o geopolítico. Las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados hacia China constituyen uno de los principales focos de tensión.





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