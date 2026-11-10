El riesgo país sigue en baja y está a un paso de romper los 850 puntos, pero los ADR's argentinos operan en rojo

El riesgo país argentino profundiza su descenso este martes 10 de noviembre y cayó hasta los 856 puntos básicos, con una baja del 1,9% respecto del cierre anterior, según los datos de Rava Bursátil actualizados a las 12:45. El indicador que elabora JP Morgan encadenó así una segunda jornada consecutiva de recuperación, después de haber alcanzado los 939 puntos el viernes pasado, su nivel más elevado de las últimas semanas.

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La mejora representa un recorte de 83 puntos básicos en apenas dos ruedas, aunque todavía no alcanza para compensar el deterioro acumulado durante noviembre. El indicador había cerrado octubre en 787 unidades y, pese al alivio reciente, permanece 69 puntos por encima de ese nivel. La evolución refleja que los inversores comenzaron a reducir la prima de riesgo exigida a la deuda argentina, aunque las dudas sobre el financiamiento y los próximos vencimientos continúan presentes.

El movimiento se produce en medio de un escenario internacional más favorable para los activos de riesgo, impulsado por la fuerte caída del petróleo y las expectativas de una menor escalada militar en Oriente Medio. Sin embargo, la recuperación del riesgo país contrasta con el comportamiento de los bonos argentinos en dólares y los ADR que cotizan en Wall Street, donde predominan los números negativos durante las primeras operaciones de la jornada.

Riesgo país: de 939 a 856 puntos en dos ruedas

El retroceso del indicador comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando el riesgo país registró una caída del 7,03%, equivalente a 66 puntos básicos, y terminó la jornada en 873 unidades.

La recuperación se produjo en una rueda particular, ya que los mercados financieros locales permanecieron cerrados por el feriado nacional, mientras que los bonos soberanos y las acciones argentinas continuaron negociándose en el exterior.

Durante esa jornada, los títulos públicos argentinos en dólares acompañaron el repunte internacional y los bonos Globales bajo legislación extranjera registraron avances promedio cercanos al 1,8%. Esa mejora permitió que el riesgo país perforara nuevamente el umbral de los 900 puntos.

Este martes, la tendencia descendente continuó. El indicador abrió en 873 puntos y fue retrocediendo hasta alcanzar los 856 puntos básicos, con una caída intradiaria de aproximadamente el 1,9%.

De acuerdo con las cotizaciones de Rava Bursátil, el movimiento deja al riesgo país 83 unidades por debajo del máximo reciente del viernes 6 de noviembre.

Sin embargo, el recorrido de las últimas semanas sigue mostrando un deterioro significativo. El indicador había comenzado noviembre en 805 puntos, superó los 830 el martes 3 y llegó a los 925 el jueves 5, antes de alcanzar los 939 puntos al cierre de la semana pasada.

La baja actual representa, por lo tanto, un alivio frente a la fuerte presión que sufrieron los bonos argentinos durante las primeras jornadas del mes, pero todavía no marca un regreso a los niveles de riesgo de fines de octubre.

Bonos argentinos en dólares: resultados mixtos, pero fuertes pérdidas en noviembre

La mejora del riesgo país no se refleja de manera uniforme en las cotizaciones de los bonos soberanos durante este martes.

Según los datos de Rava Bursátil, el Global 2046 (GD46D) lideraba las ganancias con una suba del 1,5%, mientras que el Bonar 2029 (AL29D) avanzaba un 0,2% y el Global 2030 (GD30D) mostraba una mejora del 0,1%.

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Del otro lado, el Bonar 2038 (AE38D) registraba la caída más pronunciada, con un retroceso del 1,6%. También operaban en terreno negativo el AL30D (-0,3%), el GD35D (-0,2%) y el AL35D (-0,1%). El AL41D se mantenía sin variaciones.

Más allá de estos movimientos diarios, los ocho bonos relevados acumulan pérdidas en lo que va de noviembre.

Los títulos más castigados son el AL35D, que pierde un 6,5% en el mes, y el AE38D, con un retroceso del 6%. Les siguen el GD35D (-5,1%), el AL41D (-4,9%), el AL30D y el GD30D, ambos con bajas del 4,3%.

La diferencia es todavía más marcada cuando se observa el desempeño acumulado durante 2026. Mientras los bonos de vencimiento más cercano, como el AL29D, el AL30D y el GD30D, mantienen ganancias anuales de entre el 12,8% y el 19,8%, varios títulos de mayor plazo registran pérdidas importantes.

El AL41D acumula una caída del 13% en el año y el AL35D retrocede un 11,3%, una divergencia que sugiere una mayor cautela de los inversores frente a los vencimientos más alejados.

El desempeño de la deuda continúa condicionado por las expectativas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros, fortalecer las reservas internacionales y recuperar el acceso al crédito externo.

Los ADR argentinos caen en Wall Street: bancos y energéticas entre los más afectados

Mientras el riesgo país continúa retrocediendo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York muestran un comportamiento mayormente negativo.

Los bancos se encuentran entre los sectores más afectados. Según las cotizaciones de Rava Bursátil, Banco Macro retrocedía un 2,4%, Grupo Financiero Galicia perdía un 2,1% y BBVA Argentina caía un 1,9%. Banco Supervielle también operaba en baja, con una pérdida del 1,3%.

El sector energético con panorama similar.

Pampa Energía encabezaba las caídas del grupo, con un retroceso del 3%, mientras que YPF perdía un 2,7%. Transportadora de Gas del Sur cedía un 1% y Central Puerto retrocedía un 0,7%.

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En el caso de YPF, el contexto internacional suma un factor adicional: la fuerte baja del precio del petróleo Brent, que llegó a perforar los US$ 90 por barril por primera vez desde agosto. Una caída sostenida del crudo puede afectar las perspectivas de ingresos de las compañías productoras, especialmente aquellas con una participación creciente en el negocio exportador.

También registraban pérdidas Corporación América (-2,5%), Loma Negra (-2,5%), Cresud (-2%) y Mercado Libre (-1,6%).

Entre las pocas excepciones aparecían Tenaris, que avanzaba un 1,1%, e IRSA, con una mejora del 0,2%.

El desempeño contrasta con el del lunes, cuando las acciones argentinas habían acompañado la recuperación de Wall Street y varios papeles bancarios registraron ganancias superiores al 3%.

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