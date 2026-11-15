León XIV: "La sangre de los líderes indígenas asesinados clama a Dios y reclama justicia"

En Pucallpa, en plena Amazonía peruana, el papa León XIV pidió este domingo “justicia” para los líderes indígenas asesinados por defender sus tierras. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó ante misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. También advirtió que “el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”.

En un discurso contundente, el Pontífice condenó la deforestación, la contaminación por la minería ilegal y los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico sobre los jóvenes y los abusos contra mujeres y niñas. Además, calificó de “inaceptable” el abandono del Estado en las comunidades indígenas. Fue la jornada más exigente de su gira: empezó en Chiclayo, siguió en Cusco, a 3.400 metros de altura, y terminó en la selva, con 36 grados de temperatura.

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en la Amazonía, León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas | Crédito: CeDoc

Los asesinatos de líderes indígenas

En Perú, al menos 66 personas fueron asesinadas o desaparecieron entre 2012 y 2025 por proteger el ambiente y sus territorios ancestrales. “Muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios”, señaló el Papa.

El encuentro incluyó testimonios de representantes indígenas, y el Papa retomó sus palabras en el discurso. Ante el relato de quienes arriesgan su vida por proteger sus tierras, advirtió que “incluso defender la propia casa puede costar la vida”. También se hizo eco del reclamo por la falta de servicios básicos en las comunidades más alejadas: “Es inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

En la Amazonía, León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas | Crédito: CeDoc

En la misma línea, cuestionó “la corrupción y la arbitrariedad” y pidió una educación de calidad en las lenguas indígenas, que valore los saberes ancestrales.

¿Qué denunció sobre la deforestación y la minería ilegal?

Junto al río Ucayali, León XIV se refirió a las “heridas” que dejan la “deforestación indiscriminada”, la contaminación de las aguas por la minería “irregular” y los derrames de petróleo, “que no son accidentes fortuitos”. Según el Papa, son la consecuencia de una explotación arbitraria que “mina la existencia de la población”.

La elección de Pucallpa no fue casual. La ciudad es el epicentro de la deforestación en Perú, que perdió 3,2 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie similar a la de Bélgica, según datos del Gobierno peruano.

En la Amazonía, León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas | Crédito: CeDoc

Frente a la visión de la Amazonía como una reserva de recursos, el Pontífice propuso un “paradigma diferente” al “paradigma tecnocrático dominante”. Para eso, retomó la exhortación Querida Amazonia y la encíclica Laudato si’, ambas del papa Francisco.

La Argentina que recibió al Papa León XIV

Narcotráfico y abusos

El Papa describió la “sombra insidiosa” del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes con falsas promesas de ganancias y los aleja de su cultura.

En la Amazonía, León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas | Crédito: CeDoc

También habló de la vulnerabilidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes frente a la violencia sexual. Advirtió que esas heridas suelen quedar en el silencio, “de la complicidad y de la impunidad”.

Una jornada entre los Andes y la selva

El día empezó temprano en Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo antes de ser elegido Papa. Desde ahí voló a Cusco, la antigua capital de los incas, un desafío para su salud y en especial para sus pulmones.

En Saqsaywaman, la fortaleza inca de piedras gigantes, lo recibieron unos 100.000 fieles, según el Vaticano. Muchos de ellos eran indígenas vestidos con ponchos y polleras, que escucharon su mensaje bajo la lluvia. “Saqsaywaman, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino”, dijo el Papa, en un mensaje que vinculó la cultura precolombina con la fe católica. “Como cristiano, católico, andino más que todo”, un fiel celebró esa “conjunción entre la religión católica y las creencias andinas”.

En la Amazonía, León XIV denunció los asesinatos de líderes indígenas | Crédito: CeDoc

Por la tarde, ya en Pucallpa, varias comunidades indígenas lo esperaron con sus trajes típicos. Con 36 grados de temperatura, un camión de bomberos arrojaba agua para refrescar a los fieles. “Haya volteado a mirar a los pueblos indígenas”, agradeció una enfermera que fue con sus dos hijos, y recordó que esas comunidades “muchas veces” son “vulneradas, humilladas”. Después del encuentro, el Papa celebró una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y volvió a Lima por la noche.

El cierre de la gira

La visita a la Amazonía fue la jornada más agotadora de una gira de 12 días por Uruguay, la Argentina y Perú. El cierre será este lunes en Lima, con una misa en la Base Aérea Las Palmas, a las 10.30. Después, el Papa emprenderá el regreso a Roma desde El Callao.

El viaje llegó un mes después de que León XIV fuera operado de un cáncer de pulmón, a mediados de octubre, una cirugía que durante varios días puso en duda la gira. Sin embargo, el Papa mantuvo su programa y no mostró signos de cansancio.

Para el Papa, que vivió casi dos décadas en Perú como misionero agustino, el país es su patria adoptiva. En su recorrido por Sudamérica, centró sus mensajes en la defensa de los pobres, la denuncia de la violencia y la preocupación por la caída de la natalidad, en una región donde la cantidad de católicos disminuye.