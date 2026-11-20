Esta semana el CEO de la empresa de criptomonedas Polygon Labs, Marc Boiron, le dijo a todos sus empleados que desde ahora tienen un nuevo objetivo: reemplazarse a sí mismos con IA. "Si tu trabajo puede ser automatizado con IA y te negás a automatizarlo, estás dejando claro que ya no deberías tener ese empleo".

Marc no está solo. Muchas empresas están buscando cómo automatizar lo que hacen sus empleados con agentes de inteligencia artificial para luego recortar personal porque ya no se necesitan tantas personas.

Recordemos que un agente de IA puede hacer muchas de las tareas que hace una persona en una computadora.

Mientras Anthropic, la empresa detrás de Claude, empezó a cotizar en Nasdaq, esta semana fue noticia en muchos medios una entrevista concedida por un investigador de seguridad de la empresa, Tao Lin.

Tao Lin dijo allí que calcula que para fines de 2027 la IA habrá llegado a un nivel de inteligencia ampliamente sobrehumana. Es decir, que prácticamente no habría trabajo que la IA no supiera hacer igual o mejor que el mejor de los humanos en esa tarea. Y fue contundente: la IA, siempre según Tao, va a dejar a prácticamente todos los humanos en la Tierra permanentemente desempleados y dependientes de ayuda social del Estado.

Luego aclaró que ese estado de desempleo no será inmediato, que primero comenzará una ola de cambio de roles y que luego de unos años, incluyendo el avance de la robótica, esos nuevos roles también desaparecerán. La entrevista a Tao Lin está en YouTube, en el canal de Palisade Research, dura una hora y recomiendo verla. No porque Tao tenga la verdad, sino porque también su lenguaje corporal dice mucho de en quiénes estamos confiando el futuro de la humanidad. Una de sus últimas frases que deja mucho que pensar es "La gente debería estar enojada conmigo y con cualquiera que esté desarrollando la IA".

El principal punto es que considera posible que la IA se apodere de la Tierra, aunque tal vez lo haga de una forma más aburrida que la que plantean las películas de ciencia ficción. Tao no está solo en el pesimismo para los siguientes años.

En esta columna les conté sobre expresiones parecidas que han tenido los tecno-magnates, incluyendo a Bill Gates, que casualmente anda de visita por Argentina. Los mismos que están construyendo la IA plantean que podría provocar la destrucción de la humanidad, pero nadie quiere ser el primero en frenar.

Volviendo a las empresas y al reemplazo de las tareas por inteligencia artificial, es de destacar que no ocurre solo en empresas de Estados Unidos. En Argentina, empresas como Mercado Libre también vienen impulsando que sus empleados aprendan a usar IA y a programar agentes para que hagan sus tareas, algo que no ha tenido una respuesta positiva de todos los empleados.

En muchos casos las empresas han tenido que bajar un poco la apuesta, comenzar a capacitar y a tratar de meter algunas ideas en la cultura de la empresa porque se encontraron con más rechazo del que esperaban. Es que mucha gente lo toma como una amenaza y se resiste a hacerlo.

Este año dicté muchas capacitaciones para empresas: desde estudios contables o jurídicos, pasando por PyMEs de todos los rubros y empresas del sector financiero. La capacitación es crucial, principalmente en sectores de la empresa que no son naturalmente tecnológicos.

Las empresas buscan tener algunas personas dentro que actúen como influencers de IA entre sus compañeros: los más proactivos y que ya venían usando IA pagando cuentas personales antes de que la empresa siquiera se pusiera a pensar en esto.

En mis clases he conversado con todo tipo de perfiles de empleados, desde los que aman la IA y exageran su uso en cualquier actividad, hasta los que le tienen terror y me miran con miedo: "Esto es lo que yo hago hace 20 años, ¿qué voy a hacer yo si le enseño a la IA a hacerlo y ya no me necesitan más?".

En estos casos, los empleados les enseñan a agentes de IA a hacer las tareas que hacen hoy, incluyendo las mañas de ese empleado. Pero hay algo más profundo: a medida que las IAs se hagan más inteligentes y sean entrenadas con los mejores profesionales en cada tarea, ya tampoco se necesitará seguir los procesos y mañas de esa empresa. La IA será capaz de optimizar los procesos y resolver los problemas a su manera, y se empezará a perder la cultura de procesos de las empresas.

Las empresas de IA contratan agencias que, a su vez, están contratando profesionales de todas las áreas, desde contabilidad, pasando por traductores, hasta programación. Pagan entre 5 y 80 dólares la hora para que profesionales ayuden a entrenar a las IAs en tareas donde todavía no son muy buenas. Yo, como programador, participé en la experiencia.

Tuve que enseñarle a la IA a hacer mi trabajo. La experiencia fue bastante tóxica, pero la peor parte es el final: una vez que aprendió, ya no me necesitan más ni a mí ni a ningún otro profesional del rubro. Es un trabajo de una sola vez en la vida de la especie humana.

Marc, de Polygon Labs, luego aclaró que no quiere quedarse sin empleados, que su objetivo es que la gente pase a trabajar en otra cosa que, por ahora, no pueda ser automatizada y que estaría feliz de pagarles mucho más si entonces aportan más valor a la empresa. Pero el mensaje que queda es otro: las empresas, en su búsqueda de maximizar ganancias, podrían buscar el reemplazo de la masa de trabajadores por IAs más baratas, que no duermen, no se toman vacaciones y donde todos los sueldos de la humanidad ahora lo cobran solo un puñado de empresas de las cuales podría depender casi toda la economía mundial en pocos años.

Cierro esta columna luego de cenar con un CEO de una empresa estadounidense de educación. Me cuenta que en los últimos meses la empresa entró en una caída que no puede remontar y que el problema parece ser de fondo: ¿para qué aprender si todo lo hace la IA?. Dice que ve el tejido social romperse rápidamente mientras lo vemos pasar. De seguir así, en 3 años tendría que cerrar la empresa. Pero eso es solo si se mantiene el ritmo actual; también podría ser en un año.