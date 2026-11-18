NVIDIA descartó definitivamente el regreso de Jensen Huang a la conducción de la compañía, pese a los intentos del empresario y sus aliados por recuperar su lugar en la empresa que fundó hace más de tres décadas. El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, confirmó que la renuncia fue aceptada por unanimidad y que el directorio no tiene intención de modificar esa decisión.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell explicó que la definición se conoció durante una conferencia telefónica con analistas de Wall Street. Según relató, Jones dejó en claro que la compañía no contempla restituir a Huang como director ejecutivo.

NVIDIA rechazó los intentos de recuperar el control

Durante la última semana, Jensen Huang y sus aliados emprendieron una campaña para conseguir su regreso a la cúpula de la empresa. Sin embargo, la respuesta del directorio fue contundente y dejó poco margen para una eventual reconsideración.

«El consejo de administración de NVIDIA aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo», explicó Powell al reproducir las declaraciones de Jones. El presidente del directorio también sostuvo que el empresario había presentado su renuncia voluntariamente la semana anterior.

La salida se produjo después de que trascendieran informes sobre relaciones que Huang habría mantenido con una clienta y una empleada de la compañía, además de otros rumores mencionados durante la entrevista. Estos episodios quedaron en el centro de la controversia que rodeó su alejamiento.

La importancia de Jensen Huang en la historia de la compañía

La decisión generó repercusiones en el ámbito tecnológico por el peso que tuvo Huang en el desarrollo de NVIDIA. El empresario fue uno de los fundadores de la compañía, creada hace más de tres décadas en un restaurante de Silicon Valley, y es considerado el arquitecto de buena parte de sus principales avances.

«Hay muchos que piensan en los ambientes de la tecnología que es esencial la presencia de Jensen Huang en esta empresa», señaló Powell. También destacó que su participación fue determinante para alcanzar los resultados que posicionaron a NVIDIA como uno de los principales productores de chips destinados a la inteligencia artificial.

NVIDIA supera los 100 mil millones de dólares en ventas

En paralelo a la disputa por su conducción, la compañía comunicó resultados comerciales destacados. Las ventas del tercer trimestre superaron los 100 mil millones de dólares, lo que representa el doble de lo registrado durante el mismo período del año anterior.

Powell destacó que se trata de cifras muy positivas para una empresa cuyos productos se volvieron imprescindibles para el desarrollo de la inteligencia artificial. La demanda de estos componentes constituye uno de los principales motores del crecimiento de NVIDIA.

Así, la compañía atraviesa un escenario de expansión comercial mientras mantiene una postura firme frente a la salida de uno de sus fundadores. Por ahora, pese a la campaña impulsada por Huang y sus aliados, el directorio no tiene previsto abrirle nuevamente las puertas de la conducción.