Quién es Alice Huang, la mujer a quién acusan de seducir al CEO de Nvidia por orden del gobierno chino

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber tenido un amorío con Alice Huang, una empresaria china que, para la inteligencia estadounidense, trabajaba para Pekín.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

Según la Agencia AFP, el empresario de 63 años, casado desde 1985 con su esposa Lori, considerado uno de los asesores informales más importantes del presidente Donald Trump en todo lo relacionado con Inteligencia Artificial, reconoció tener una relación extramatrimonial en un mensaje que le envió a sus empleados.

El directivo reconoció su culpa: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”.

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Estas declaraciones se conocieron luego que The New York Times revelara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos llegaran a la conclusión que Alice Huang trabajaba para China y filtraba información sensible.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang, también conocida como Huang Le, pero sin parentesco con Jensen Huang, es una importante ejecutiva vinculada a la compañía de centros de datos Megaspeed. Esta empresa, con sede en Singapur, se escindió de una compañía china en el año 2023 y alquila capacidad de cómputo basada en chips de Nvidia.

Según The Wall Street Journal, Huang y el CEO norteamericano fueron fotografiados juntos en Taipéi en 2024 y, nuevamente, al año siguiente.

Por su parte, el Times, informó de un memorando distribuido entre altos funcionarios estadounidenses donde se decía que la mujer era una agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Este documento de inteligencia agregaba que fue reclutada para reunir información sobre Jensen Huang y presionar para que Nvidia vendiera sus chips más avanzados en China.

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El Journal indicó que las autoridades de Singapur y Taiwán también sospechaban que los servicios de inteligencia chinos la habían reclutado cuando conocieron sus vínculos con el CEO.

Se desconoce el paradero de la mujer que, en sus comienzos, según Clarín, trabajó 4 años como reportera de televisión para luego incorporarse al banco privado de HSBC y a CITIC Securities, un banco de inversión estatal chino, antes de dar su gran salto profesional con Megaspeed.

Funcionarios estadounidenses manejan la hipótesis que Megaspeed habría ayudado a introducir de contrabando chips restringidos en China.

Pekín, sin embargo, negó todas las acusaciones en su contra. “Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

Por qué es tan importante lo que pasó

Nvidia controla el 90%, aproximadamente, del mercado de los chips que se usan para entrenar y ejecutar modelos de Inteligencia Artificial, y el gobierno norteamericano restringió la venta de los más avanzados a China desde el año 2022, bajo la administración Biden.

Jensen Huang es considerado uno de los asesores informales más influyentes de Donald Trump en todo lo relacionado con IA. Según el Journal, los funcionarios de inteligencia sospechaban de la aventura del empresario con la supuesta espía porque el CEO presionaba a la Casa Blanca para permitir la exportación de chips a China.

El presidente norteamericano indicó que “Jensen Huang es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”.