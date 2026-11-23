Durante las últimas horas el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con reanudar los ataques militares contra Irán luego de Año Nuevo en caso de no alcanzar un acuerdo entre ambos países, alegando que las actuales conversaciones diplomáticas con Teherán son "inútiles".

En diálogo con Fox News, el mandatario norteamericano manifestó que los negociadores iraníes se encuentran dilatando el proceso para llegar a un acuerdo, al mismo tiempo que continúan intensificando las hostilidades en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos y amenazó con responder sin límites geográficos ante nuevos ataques

"Ahora son más agresivos que antes de las elecciones", sostuvo Trump, indicando que Irán aumentó su agresividad después de los comicios estadounidenses de medio término donde el partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso ante el partido Demócrata.

El mandatario estadounidense aseguró que las conversaciones diplomáticas en curso son "inútiles" y calificó de "bailarines de claque profesionales" a los funcionarios iraníes. "Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías", aseveró.

Actualmente, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz y en ese contexto desafió a Teherán a juzgar el nivel del asedio naval estadounidense. "Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada", lanzó.

La guerra que inició Trump con Irán y que afectó el estrecho de Ormuz tiene muy mala imagen en EE.UU.

En paralelo, Baréin, en el Golfo Pérsico, acusó a Irán de estar cometiendo diferentes ataques en el territorio, como uno contra una instalación industrial civil que derivó en un incendio y daños, aunque sin víctimas fatales. "Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, provocando un incendio en el lugar", reclamaron desde el Ministerio del Interior a través de X.

"La Defensa Civil trabaja para controlar el fuego. Los informes preliminares señalan daños materiales, sin heridos reportados", detallaron los funcionarios. Del otro lado, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber apuntado contra instalaciones estadounidenses en el reino del Golfo, zona que no era atacada desde septiembre.

AS / EM