La fiscalía de California abrió una investigación sobre NVIDIA para determinar si la compañía permitió que chips avanzados y tecnología confidencial llegaran a China. La medida fue impulsada por el fiscal general del estado, Rob Bonta, quien emitió una citación dirigida a la empresa, en medio de una controversia que también involucra a su ex consejero delegado, Jensen Huang.

La información fue abordada por Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó la corresponsal Norman Powell, la investigación busca establecer si las actuaciones de la compañía vulneraron la legislación de California y si existieron posibles engaños a los inversores. Por el momento, la fiscalía no presentó cargos ni comunicó conclusiones sobre una eventual transferencia ilegal de tecnología.

“La conducta de NVIDIA levanta importantes señales de alerta”

El fiscal general Rob Bonta confirmó que la oficina a su cargo inició las actuaciones y que la empresa recibió una citación de investigación. La decisión apunta a esclarecer si NVIDIA permitió la comercialización de chips avanzados con información confidencial que terminaron en China, una posibilidad que ahora está bajo análisis de las autoridades estatales.

Durante una conferencia de prensa, Bonta sostuvo que “la conducta de NVIDIA y de su ex jefe ejecutivo levanta importantes señales de alerta”. Además, señaló que la investigación también contempla las formas en las que la compañía pudo haber engañado a sus accionistas.

El funcionario hizo hincapié en las obligaciones legales de las empresas frente a quienes invierten en ellas. En ese sentido, remarcó que “las empresas no pueden engañar a los inversores”, incluso cuando se encuentran involucradas en situaciones complejas a nivel internacional.

Jensen Huang, en el centro de otra controversia

La investigación se produce en un contexto de cuestionamientos alrededor de Jensen Huang, ex jefe ejecutivo de NVIDIA. Según se informó durante el programa, la controversia incluye sus presuntos vínculos personales con una mujer señalada como espía china, una relación que forma parte del escenario en el que se conoció la actuación de la fiscalía californiana.

Durante la conversación también se mencionó que Huang habría mantenido relaciones personales con otras empleadas de la compañía. Sin embargo, no se aportaron detalles adicionales sobre esos vínculos ni se estableció que tengan una relación directa con la posible transferencia de tecnología a China.

La fiscalía, de acuerdo con lo explicado por la corresponsal, busca determinar si la conducta de la empresa y de su antiguo máximo responsable generó irregularidades que puedan tener consecuencias legales. Los señalamientos sobre Huang y las sospechas sobre la transferencia de chips son asuntos que deben distinguirse de las conclusiones de la investigación, que todavía no fueron anunciadas.

NVIDIA todavía no enfrenta cargos en California

NVIDIA tiene su sede en Santa Clara, California, y es uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores utilizados en el desarrollo de inteligencia artificial. La relevancia de la compañía y el tipo de tecnología involucrada explican la atención que despierta una investigación centrada en la posible llegada de chips avanzados a China.

Por ahora, la actuación de la fiscalía se encuentra en una etapa investigativa. No hay cargos presentados contra NVIDIA ni una determinación oficial de que se haya producido una transferencia ilegal de tecnología. El objetivo anunciado por las autoridades es establecer si las decisiones de la empresa infringieron las normas vigentes en California.

La investigación de Rob Bonta abre así un nuevo frente de cuestionamientos para NVIDIA: además de las sospechas sobre el destino de sus procesadores, la fiscalía puso bajo análisis si la compañía pudo haber brindado información engañosa a sus inversores. La citación constituye un paso formal para reunir información, pero no equivale a una acusación ni a una conclusión de culpabilidad.