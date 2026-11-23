Las acciones de Nvidia llegaron a dispararse más de 33% en Wall Street este lunes, luego de que la compañía anunciara la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO). La decisión del directorio revirtió la salida del empresario, que había presentado su renuncia a mediados de noviembre, y generó una fuerte reacción positiva entre los inversores, que volvieron a apostar por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

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La decisión fue comunicada por la empresa este lunes 23 de noviembre. Según informó Nvidia, el directorio votó por unanimidad el regreso de Huang, luego de una serie de reuniones y conversaciones en las que evaluó su capacidad para volver a conducir la compañía. Además, señaló que recibió aportes de funcionarios de alto rango del Gobierno de Estados Unidos y que, a partir de esa información, consideró que su restitución no representa un riesgo para la seguridad nacional.

"El directorio cree que Jensen es la persona indicada para liderar Nvidia y que su restitución responde a los mejores intereses de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", afirmó Harvey C. Jones, presidente del directorio. El ejecutivo continuará en ese cargo, mientras que Colette Kress, quien había asumido como CEO interina tras la salida de Huang, seguirá desempeñándose como directora financiera.

El regreso del empresario se produjo menos de dos semanas después de que Nvidia anunciara su renuncia, el 12 de noviembre. La salida había generado incertidumbre sobre el futuro de la empresa, una de las principales protagonistas del negocio global de la inteligencia artificial. El episodio se había desencadenado en medio de informaciones sobre la vida personal de Huang y una investigación relacionada con un posible intento de influencia de inteligencia extranjera, además de cuestionamientos sobre el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips.

En los días posteriores, el directorio había rechazado inicialmente el ofrecimiento de Huang para regresar y había ratificado su decisión de buscar un reemplazante permanente. Sin embargo, la presión de distintas figuras del sector tecnológico y del presidente estadounidense, Donald Trump, terminó acompañando el cambio de postura. Trump celebró la restitución y sostuvo que era la decisión "correcta y adecuada".

Mercados Wall Street

El regreso de Huang impulsó a Wall Street

La reacción no se limitó a Nvidia. El anuncio reactivó las compras de activos tecnológicos y de empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial, un sector que venía de atravesar varias jornadas de fuertes retrocesos.

A media rueda, el Nasdaq Composite avanzaba 6,69%, mientras que el S&P 500 subía 4,85% y el Dow Jones registraba una mejora de 3,05%. Entre las compañías del sector, el índice de semiconductores de Filadelfia trepaba 13,4%. También se destacaban las subas de CoreWeave, con un avance de 21,5%, y de otras firmas vinculadas con centros de datos y servicios de computación en la nube.

El repunte llegó después de una semana marcada por la cautela de los inversores frente a las elevadas valuaciones de las empresas de IA, el endeudamiento necesario para financiar la expansión de los centros de datos y las dudas sobre la rentabilidad futura de esas inversiones. La salida de Huang había profundizado la incertidumbre en torno a uno de los principales motores de ese negocio.

La investigación continuará pese a su restitución

A pesar de su regreso, la controversia que derivó en su salida todavía no está cerrada. Nvidia informó que continuará adelante con la investigación interna sobre el posible intento de influencia de inteligencia extranjera que habría tenido como objetivo a Huang. El empresario manifestó su apoyo al proceso y se comprometió a colaborar.

Además, la compañía conformó un comité integrado exclusivamente por directores independientes para supervisar los riesgos vinculados con la seguridad nacional y los controles de exportación. También anunció la búsqueda de un nuevo director de Cumplimiento Normativo (Chief Compliance Officer), que tendrá a su cargo la supervisión de esas áreas.

FN