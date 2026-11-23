En línea con un mejor clima financiero global, impulsado en parte por la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street rebotan en las primeras operaciones de este lunes, mientras que los bonos, contrario a la tendencia, cotizan en rojo.

El riesgo país saltó 14%, superó los 1.070 puntos y alcanzó su nivel más alto en 13 meses

En tanto, el riesgo país baja considerablemente aunque aún se mantiene arriba de los 1.000 puntos, en una jornada marcada por el feriado del Día de la Soberanía en la Argentina, por lo que el mercado local no opera.

Los papeles saltan hasta 6,8% de la mano de Central Puerto, seguida de Grupo Supervielle (-6,2%), IRSA (+5,7%), con BBVA y Banco Macro mejorando un 5,3%.

Alivio en los mercados internacionales

Los bonos en dólares caen hasta 5,6% de la mano del AL41D. En ese marco, el riesgo país cae 4,6% en el día y alcanza los 1.021 puntos básicos, impulsado por un mayor apetito al riesgo. El índice llegó a las 1.070 unidades tras el shock de la semana previa y las dudas por el programa financiero que persisten en la city porteña.

En tanto, en la bolsa porteña, el índice MSCI Merval no opera por el feriado nacional. Medido en dólares, el Merval sube 4,6% hasta los 47 puntos.

Por el feriado del Día de la Soberanía en la Argentina, el mercado cambiario no opera en argentina. Así, no hay cotización del dólar mayorista y del dólar para el ahorrista. El viernes cerraron, respectivamente, a $1.580 y a $1.595 en el Banco Nación.

Las acciones de Nvidia saltan hasta 33% tras la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente ejecutivo

Nvidia anunció este lunes la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio de la compañía. La decisión representa un cambio de rumbo respecto de lo resuelto días atrás, cuando la conducción había descartado su regreso tras el escándalo que terminó con su salida.

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Nvidia ya suben un 33% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en una reacción positiva de los inversores ante el regreso de uno de los principales referentes de la industria tecnológica.

Jensen Huang, CEO de Nvidia | Crédito: AFP

Luego de confirmarse su regreso, Huang expresó su satisfacción por volver a liderar la compañía y destacó el papel que tendrá Nvidia en la transformación tecnológica actual: “Me honra regresar a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, declaró el empresario.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street rebotan hasta 5,9% este lunes, encabezados por el índice tecnológico Nasdaq Composite, luego de que Nvidia vuelva a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo de la compañía.

En ese contexto, el Nasdaq Composite se dispara 6,7% a 24.141,27 puntos, mientras que el S&P 500 avanza 4,6% a 7.231,13 unidades y el Dow Jones de Industriales escala un 2,8% a 49.479,82 puntos.

En esta jornada, el índice de referencia de Taiwán rebotó 2,2%, aunque las bolsas asiáticas cerraron dispares. El Kospi cayó 3,3% y la bolsa de Shanghai cerró apenas con un avance de 0,2%.

FN