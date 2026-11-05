Ultra Buenos Aires 2027 confirmó nueva sede: fechas y todo lo que se sabe del festival

Ultra Buenos Aires anunció que su edición 2027 se realizará en Punta Carrasco, sobre la Costanera Norte, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro de música electrónica celebrará su séptima edición el viernes 2 y sábado 3 de abril, con una propuesta de dos jornadas frente al Río de la Plata.

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La confirmación de la nueva sede llegó acompañada de otro dato esperado por el público: las entradas estarán a la venta a partir del 12 de noviembre, a través del sitio oficial del festival. El comunicado difundido por la organización no detalla todavía los precios, las categorías de tickets ni las condiciones de compra.

El festival de música electrónica tendrá cuatro escenarios frente al Río de la Plata

El traslado abre una nueva etapa para el evento, que regresó a la Argentina en 2025 después de una década de ausencia. Según las cifras informadas por sus organizadores, tanto aquella edición como la de 2026 convocaron a más de 80.000 asistentes cada una.

Ultra Buenos Aires 2027: cómo será la nueva sede en Punta Carrasco

Ubicado en Palermo, sobre la Costanera Norte y frente al Río de la Plata, Punta Carrasco será el punto de encuentro de la próxima edición. La organización destacó su ubicación dentro de la ciudad y la cercanía con distintos puntos de interés de Buenos Aires.

El anuncio estuvo precedido por una campaña en las calles porteñas. A través de carteles, intervenciones urbanas y activaciones en puntos estratégicos, el festival presentó distintas pistas sobre su próxima edición hasta revelar el nombre del nuevo predio.

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Para 2027, Ultra Buenos Aires confirmó cuatro escenarios de nivel internacional, entre los que estarán el característico Main Stage y los escenarios de RESISTANCE, una de las propuestas que integran la identidad del festival.

La puesta incluirá producción audiovisual de última generación y experiencias inmersivas. Además de los espacios dedicados a la música, las dos jornadas contarán con una oferta gastronómica y de bebidas, junto con activaciones de marcas.

Qué se sabe del lineup de Ultra Buenos Aires 2027

La organización anticipó que la programación combinará artistas internacionales y regionales de música electrónica, aunque el anuncio de la nueva sede no incluyó nombres confirmados para abril. El detalle del line up de Ultra Buenos Aires 2027 permanece pendiente.

Las dos ediciones realizadas desde su regreso reunieron a figuras de distintos estilos de la escena electrónica mundial. Entre los artistas que participaron durante 2025 y 2026 estuvieron Martin Garrix, Anyma, Boris Brejcha, Adam Beyer, Afrojack, ARTBAT y Black Coffee, de acuerdo con el repaso difundido por el festival.

Las entradas para Ultra Buenos Aires 2027 saldrán a la venta el 12 de noviembre.

La lista de esos dos años también incluyó a Axwell, Zedd, Alesso, Above & Beyond, deadmau5, Dom Dolla y Steve Angello, además de Jamie Jones, Charlotte de Witte, Richie Hawtin y CamelPhat, entre otros. Esos antecedentes corresponden a las ediciones anteriores y no constituyen confirmaciones para la próxima convocatoria.

Cuándo salen las entradas para Ultra Buenos Aires 2027

La venta de entradas comenzará el 12 de noviembre mediante ultrabuenosaires.com. Por el momento, la información difundida se limita a la fecha de lanzamiento y al canal oficial de compra.

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Las novedades sobre la próxima edición también se comunicarán a través de los perfiles de Ultra Buenos Aires en Instagram, Facebook y X. Allí, el público podrá seguir los próximos anuncios sobre el encuentro del 2 y 3 de abril.

Ultra Buenos Aires integra ULTRA Worldwide, la red internacional que tiene como festival insignia a Ultra Music Festival de Miami. Según la información institucional difundida por la marca, cuenta con eventos activos en los seis continentes habitados y una propuesta centrada en artistas internacionales, tecnología y producciones de gran escala.