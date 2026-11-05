X-Men prepara su regreso: quién podría interpretar a Wolverine y cómo será el elenco

La nueva película de X-Men avanza con un elenco que combina nombres confirmados y posibles incorporaciones. Entre los papeles que generan mayor expectativa aparece Wolverine: Jeremy Allen White, protagonista de El Oso, estaría en conversaciones para interpretar al mutante que Hugh Jackman convirtió en uno de los personajes más reconocidos del cine de superhéroes.

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La información circula mientras Marvel prepara el regreso del equipo con Jake Schreier, director de Thunderbolts, al frente del proyecto. Disney anunció que la película llegará a los cines el 5 de mayo de 2028, aunque todavía no tiene un título definitivo divulgado oficialmente.

Jeremy Allen White, el nombre que suena para interpretar a Wolverine

Según versiones de portales internacionales, el periodista James Mack aseguró que Jeremy Allen White estaría “en conversaciones” con los ejecutivos de Marvel para asumir el papel de Wolverine.

Jeremy Allen White

La posible incorporación del actor también fue recogida por medios especializados. Sin embargo, las versiones sobre negociaciones no equivalen a una contratación confirmada: por el momento, no hay un anuncio oficial que permita presentar al protagonista de El Oso como el nuevo intérprete del personaje.

La elección mantiene abierta una de las principales incógnitas del proyecto. Wolverine no formó parte de los personajes con intérpretes anunciados durante la presentación del elenco en D23, por lo que su eventual participación y el actor que podría encarnarlo siguen pendientes de confirmación pública.

Hunter Schafer, Drew Starkey y Peter Claffey: los otros nombres que circulan

Las versiones no se limitan a Wolverine. De acuerdo con el material publicado por Noticias Argentinas, Hunter Schafer, conocida por interpretar a Jules en Euphoria, estaría en “conversaciones serias” para dar vida a Mística, otro de los personajes emblemáticos de la franquicia.

El mismo reporte menciona a Drew Starkey como candidato para interpretar a Gambit. Aunque la información lo describe como “casi confirmado”, esa expresión debe entenderse como parte de las versiones sobre el casting y no como un anuncio de Marvel.

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También aparece Peter Claffey entre los nombres vinculados al papel de Bestia. En estos casos, la expectativa se sostiene en reportes sobre posibles incorporaciones: el texto de NA no aporta contratos ni comunicados oficiales que acrediten esas contrataciones.

Qué actores están confirmados para la nueva película de X-Men

El elenco presentado oficialmente durante D23 incluye a Sadie Sink como Jean Grey y a Kit Connor como Scott Summers, conocido como Cíclope. Ambos forman parte de la nueva generación de intérpretes elegida para llevar al equipo mutante al Universo Cinematográfico de Marvel.

A ellos se suman Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Storm. Los actores participaron de la presentación junto con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, Schreier y Sink.

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Por su parte, Adam Driver interpretará a Nathaniel Milbury. Su incorporación fue comunicada mediante un video durante el evento, como parte de los anuncios oficiales sobre la producción.

Ben Wang como Iceman: qué se sabe de su incorporación

Otro nombre asociado al proyecto es Ben Wang, señalado como posible intérprete de Bobby Drake, Iceman. En este punto, existe una diferencia con el texto inicial de NA: los reportes consultados indican que el actor está en negociaciones, por lo que su participación todavía no debe darse por cerrada.

Con el estreno anunciado para mayo de 2028, la nueva X-Men ya tiene una parte central de su reparto definida. La atención permanece ahora sobre las incorporaciones pendientes y, especialmente, sobre Wolverine: Jeremy Allen White es uno de los nombres que circulan, pero Marvel aún no lo presentó oficialmente como su nuevo Logan.