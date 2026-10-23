Netflix anunció un documental sobre Charly García en su cumpleaños número 75

Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre. Para celebrarlo, Netflix anunció la producción de un documental acerca de la vida del músico, que explorará su historia y el impacto que tuvo no solo en el rock argentino, sino también en toda la industria musical y en la sociedad.

Carlos Alberto García Moreno nació en 1951 en la Ciudad de Buenos Aires y mostró un gran talento para la música desde su infancia. El músico marcó un antes y un después en la cultura del país, gracias a su trayectoria que atravesó generaciones y se convirtió en un referente de la identidad nacional.

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Netflix: cómo será el documental de Charly García

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann, quien dirigió documentales como “Carmel: ¿Quién mató a Maria Marta?” Y “El Fotógrafo y el Cartero: el Crimen de Cabezas”. “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar”, afirmó el director.

Charly García junto a Alejandro Hartmann y Vanessa Ragone

Por otro lado, la productora encargada de llevar adelante este proyecto es Haddock Films, que cuenta con un premio Óscar gracias a la película “El Secreto de sus Ojos”. Vanessa Ragone, productora y directora de la compañía, comprendió que el documental de Charly García es una responsabilidad inmensa. “Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional es una oportunidad extraordinaria” expresó.

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El documental se encuentra en etapa de producción y no cuenta con una fecha de estreno exacta. Sin embargo, los productores del mismo anticiparon que el mismo Charly García será quien cuente su historia. "La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”, concluyó Hartmann.

JSM/ML