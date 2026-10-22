El último fin de semana de octubre llega con una amplia variedad de actividades para disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires. La agenda combinará música, teatro, arte y gastronomía con encuentros pensados para conocer otras culturas y compartir propuestas al aire libre.

Uno de los grandes protagonistas será Charly García, por su cumpleaños número 75, tendrá homenajes musicales y exposiciones en distintos espacios porteños. También habrá recorridos nocturnos por talleres de restauración, visitas a embajadas, actividades para los amantes de los animales y festivales vinculados con la cultura coreana y la innovación tecnológica.

Charly García

Charly García cumple 75 años y la Ciudad prepara una celebración a su altura

La música de Charly García ocupará distintos escenarios porteños durante los próximos días, con conciertos y propuestas culturales que recorrerán las diferentes etapas de su trayectoria. Los homenajes incluirán presentaciones en el Anfiteatro del Parque Centenario, la Usina del Arte, la Casa de la Cultura y el Centro Cultural Recoleta, entre otros espacios.

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Charly García cumple 75 años: las 75 canciones imprescindibles de su carrera solista

La programación también tendrá lugar para las nuevas generaciones, con espectáculos que acercarán el universo del músico a los más chicos. A su vez, el público podrá disfrutar de interpretaciones de sus canciones más emblemáticas y de un recorrido por el legado de uno de los artistas fundamentales del rock argentino.

En paralelo, el Museo de la Ciudad presentará "El otro Perotta", una exposición dedicada al fotógrafo José Luis Perotta, reconocido por sus retratos de figuras de la cultura y del rock nacional. La muestra se suma a una agenda que busca celebrar la influencia de García en la música y la identidad cultural argentina.

Monumentos bajo las estrellas: una oportunidad para conocer el trabajo detrás de las esculturas porteñas

El sábado 24 de octubre, el MOA (Monumentos y Obras de Arte) celebrará sus 70 años con una edición especial de Monumentos bajo las Estrellas. Desde las 19, los visitantes podrán recorrer las instalaciones de Plaza Sicilia y conocer el trabajo de los especialistas que se ocupan de conservar y restaurar más de 2.400 esculturas y monumentos de Buenos Aires.

La propuesta incluirá visitas guiadas y un acercamiento a los espacios donde se desarrollan las tareas de restauración. Será una oportunidad para descubrir el trabajo que permite preservar parte del patrimonio artístico de la Ciudad, en una actividad que combina historia, arte y divulgación.

En caso de lluvia, la actividad será reprogramada para el viernes 30 de octubre.

Monumentos y Obras de Arte

La Noche de las Embajadas: un recorrido por más de 20 países sin salir de Buenos Aires

La Ciudad también tendrá una propuesta para quienes quieran conocer otras culturas. Este sábado 24 de octubre, de 18 a 22, se realizará una nueva edición de la Noche de las Embajadas, con la participación de más de 20 países.

Durante el encuentro, embajadas, residencias diplomáticas y espacios culturales abrirán sus puertas para ofrecer recorridos guiados, actividades musicales, propuestas gastronómicas y acercamientos a sus tradiciones. La iniciativa permitirá conocer edificios y espacios que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos cotidianos.

La actividad requiere inscripción previa a través del enlace habilitado por la organización.

Mascotear 2026: dos jornadas con actividades para los amantes de los animales

Los animales también tendrán su propio espacio durante el fin de semana. Mascotear 2026 se realizará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de 11 a 19, en la Plaza de las Naciones Unidas, con una agenda que reunirá entretenimiento, servicios y propuestas vinculadas con el cuidado de las mascotas.

Mascotear 2026

Entre las actividades previstas se encuentran desfiles de moda para animales, jornadas de adopción, concursos de disfraces, competencias de habilidades y vacunación antirrábica gratuita. El festival buscará convocar tanto a quienes ya conviven con mascotas como a quienes estén interesados en adoptar.

La participación requiere inscripción previa, por lo que se recomienda consultar las condiciones de ingreso antes de asistir.

Hanguk Fest: gastronomía, música y cultura coreana en los parques porteños

El domingo 25 de octubre, de 12 a 19, el Parque de los Andes será escenario del Hanguk Fest, un encuentro dedicado a la cultura coreana que reunirá gastronomía, música, cosmética y tecnología.

Hanguk Fest

Con más de 50 puestos y espectáculos en vivo, la propuesta ofrecerá distintas experiencias para acercarse a las costumbres y expresiones culturales de Corea del Sur. La actividad se desarrollará en el marco de Tecweek Buenos Aires y sumará una alternativa para quienes buscan combinar paseos al aire libre con propuestas gastronómicas y culturales.

Tecweek Buenos Aires: tecnología, inteligencia artificial e innovación durante todo el mes

La agenda tecnológica continuará hasta el sábado 31 de octubre con Tecweek Buenos Aires, un evento que reúne a referentes de las industrias creativas y de innovación. La programación incluye conferencias, hackatones, competencias, experiencias inmersivas y espacios de intercambio profesional.

Tecweek

Con actividades vinculadas con la inteligencia artificial, el gaming, las criptomonedas y el desarrollo de startups, la iniciativa propone acercar las nuevas tecnologías a distintos públicos y mostrar proyectos que forman parte de la transformación digital.

Esperando a Godot llega al Teatro Alvear con un elenco destacado

El teatro tendrá su lugar en la cartelera porteña con una nueva versión de "Esperando a Godot", la reconocida obra del dramaturgo Samuel Beckett. La puesta estará dirigida por la española Helena Pimenta y contará con las actuaciones de Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo.

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La obra, considerada una de las piezas fundamentales del teatro del absurdo, llegará al Teatro Presidente Alvear, ubicado sobre la avenida Corrientes. Las funciones se realizarán de miércoles a domingos, con entradas disponibles a través de la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Berliner Philharmoniker

La Filarmónica de Berlín se presenta en el Teatro Colón

Los amantes de la música clásica tendrán una cita destacada con la Berliner Philharmoniker, una de las orquestas más prestigiosas del circuito internacional. Bajo la dirección de Kirill Petrenko, la formación ofrecerá conciertos en el Teatro Colón con un repertorio que incluye obras de Brahms, Strauss, Ólafsson, Chaikovski y Elgar.

Las presentaciones están previstas para el jueves 22 y el viernes 23 de octubre. Las entradas y la información sobre la transmisión del último concierto se pueden consultar en el sitio oficial del Teatro Colón.

La gaviota

La gaviota, ensayo abierto: una mirada al universo teatral de Chéjov

El Teatro Sarmiento recibirá "La gaviota", ensayo abierto, una propuesta llegada desde Galicia que explora el oficio de actuar a partir de la obra del dramaturgo ruso Antón Chéjov.

La puesta combina teatro y realidad en una aproximación al texto original y tendrá cuatro funciones, del jueves 22 al domingo 25 de octubre, a las 20. Las localidades se encuentran disponibles a través de la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Con alternativas que van desde los homenajes musicales hasta los festivales culturales y las obras teatrales, Buenos Aires ofrece distintos planes para aprovechar el fin de semana. La programación completa de las actividades de la Ciudad se puede consultar en linda.gob.ar.