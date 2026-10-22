La Ciudad de Buenos Aires comenzará este sábado 24 de octubre los preparativos de tránsito por la visita del papa León XIV, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Los trabajos para instalar estructuras en la zona del Monumentos a los Españoles, en Palermo, implicarán cortes totales y parciales sobre la avenida Libertador durante las próximas semanas.

La primera restricción se aplicará desde la madrugada de este sábado hasta la mañana, con un corte total de la avenida del Libertador entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento.

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Luego, desde la mañana de ese día y hasta la noche del martes 3 de noviembre, habrá cortes parciales en el mismo tramo, con dos carriles habilitados por mano.

El operativo continuará desde la madrugada del miércoles 4 hasta el sábado 14 de noviembre, período durante el cual se implementarán cortes totales o progresivos sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Olleros y Ugarteche.

Las autoridades informarán las actualizaciones sobre las restricciones y los desvíos a medida que avancen los trabajos. Las medidas previstas podrán modificarse en función del desarrollo de las tareas y de la organización del operativo por la visita papal.

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El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante esos días, participará de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda comenzará el domingo 8 con su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 16:30. Luego realizará un homenaje en el Monumento a San Martín, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), participará de un encuentro con representantes de distintas comunidades religiosas y cerrará la jornada con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana.

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El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA. También se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Tras regresar a Buenos Aires, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada, el miércoles 11, incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa en la Plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. La despedida está prevista para las 14hs en el aeropuerto de Buenos Aires, desde donde partirá rumbo a Lima.

PC/AF