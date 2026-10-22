"¡Argentina, allá vamos!": el papa León XIV confirmó la visita a una pareja de santafesinos que lo saludó en el Vaticano

Con apenas tres palabras, León XIV confirmó la realización de su próximo viaje a América latina. Una pareja de recién casados de Santa Fe saludó al Pontífice en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, este miércoles, durante su primera audiencia general después de su internación. Le dijeron: "¡Papa, lo esperamos en la Argentina!". Y León XIV confirmó su viaje con una sonrisa y una frase: "¡Argentina, allá vamos!".

Estas palabras, que fueron registradas por un video casero difundido luego por el medio digital Aire de Santa Fe, trajeron alivio a los fieles, que monitoreaban con ansiedad la evolución del Papa tras la operación en la que le extrajeron un tumor del pulmón, el martes 13 de octubre.

Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, residentes en Sauce Viejo, Santa Fe, se casaron el 10 de octubre en la Iglesia Nuestra Señora del Huerto, en la capital provincial, y partieron de luna de miel a Italia. Allí visitaron el Vaticano y coincidieron con el pontífice en su primera reaparición pública después de la intervención quirúrgica que preocupó al mundo. Así, lograron las palabras más esperadas: la confirmación de la visita a la Argentina, en boca del mismo León XIV.

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En el marco de la audiencia general de cada miércoles, la Iglesia ofrece a las parejas recién casadas asientos en primera fila, que se conocen como "sposi novelli" ("recién casados", en italiano). Al terminar la audiencia, el Papa pasa a saludar a estas parejas. Juan Martín y Ornella se anotaron hace algunas semanas, a través de un correo electrónico. En ese momento, todavía no había información sobre las condiciones de salud de León XIV.

El papa León XIV rezó el Angelus en el Vaticano tras su operación

En el video se escucha que Ornella dice "¡Lo esperamos en Argentina, Papa!", y su esposo repite la misma frase. En respuesta, el pontífice les sonríe y afirma: "¡Argentina, allá vamos!".

En diálogo con Aire de Santa Fe, los recién casados contaron un fenómeno climático que consideraron simbólico: "Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el Papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol" .

El Papa se recupera de manera satisfactoria

El parte médico definitivo que emitió el Vaticano confirmó que el adenocarcinoma pulmonar que motivó la operación de León XIV estaba completamente localizado, y que fue eliminado por completo durante la intervención del 13 de octubre, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los cirujanos y oncólogos del Policlínico Gemelli indicaron que no será necesario ningún tratamiento adicional.

Sin embargo, la incertidumbre en torno a la gira sudamericana que el pontífice tenía previsto desarrollar del 6 al 17 de noviembre solo se destrabó a partir de las palabras del propio León XIV. El Papa comenzará su recorrido por Uruguay, visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre -con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján- y luego partirá hacia Perú, el país donde trabajó durante décadas.

Ante la noticia de la intervención médica del Papa, el Gobierno argentino reaccionó con cautela y optimismo, con la frase "primero está la salud de Su Santidad", y llamando a la prudencia mientras se espera la confirmación definitiva del Vaticano. No obstante, el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ratificaron que los equipos técnicos mantienen la planificación original sin cambios y la logística sigue completamente en pie. En sus últimas declaraciones, el Ejecutivo nacional reiteró su total disposición y flexibilidad para ajustar el itinerario o reprogramar las fechas si el proceso de recuperación del Sumo Pontífice así lo requiriera.

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