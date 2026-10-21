U2 en Argentina 2027: cuánto cuestan las entradas para River y cuándo comienza la venta

U2 volverá a la Argentina con dos shows en el estadio Monumental el 23 y el 25 de marzo de 2027, como parte de su gira mundial The Greatest Show on Earth. La organización difundió los precios de las entradas y confirmó el calendario de comercialización: la preventa Santander Visa comenzará este miércoles 21 de octubre, a las 10, mientras que la venta general se abrirá el jueves 22, en el mismo horario.

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El regreso de la banda integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. tendrá producción local de DF Entertainment y contará con Beck como invitado especial en ambas presentaciones. Las fechas argentinas también figuran en el anuncio oficial de la gira publicado por el grupo.

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Los valores informados van desde $120.000 hasta $500.000, según el sector elegido. En todos los casos se deberá sumar el cargo por servicio, por lo que los importes publicados no representan el total final que abonará cada comprador.

Cuándo salen a la venta las entradas de U2 en Argentina

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa está programada para el 21 de octubre de 2026 desde las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés, de acuerdo con la información difundida por la producción.

Un día después, el jueves 22 de octubre a las 10, comenzará la venta general, habilitada para todos los medios de pago informados por la organización. La fecha y el horario de esta instancia también fueron confirmados por U2 en su sitio oficial.

Las entradas para los dos recitales se comercializarán únicamente a través de All Access. La financiación anunciada corresponde a la preventa Santander Visa; el comunicado no detalla un beneficio equivalente para todos los medios de pago durante la venta general.

Cuánto cuestan las entradas para U2 en River: precios por sector

Los precios de las entradas para U2 en Argentina 2027 parten de $120.000 y llegan a $500.000, según la ubicación elegida. A todos los valores se les debe sumar el cargo por servicio.

La opción más económica es General alta Sívori, a $120.000. Las plateas altas San Martín y Belgrano cuestan $145.000, mientras que la platea Sívori media S/N tiene un valor de $160.000.

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Para el sector Campo general + Sívori B, el precio anunciado es de $185.000. Quienes elijan Campo delantero deberán abonar $355.000, más el cargo correspondiente.

Las plateas preferenciales San Martín inferior, baja y media, al igual que las plateas preferenciales Belgrano inferior, baja y media, tienen un precio de $375.000 por entrada.

La ubicación de mayor valor es PIT / Golden Circle, cuyo ticket cuesta $500.000, antes de sumar el cargo por servicio.

La organización no detalló el importe de ese adicional en el comunicado difundido. El monto final de la compra deberá consultarse en All Access antes de confirmar el pago.

Cómo comprar entradas desde el exterior

Para quienes realicen la operación con una tarjeta emitida fuera de la Argentina, la producción recomienda contactar previamente al banco o a la entidad emisora y solicitar la autorización para compras internacionales. La indicación busca reducir la posibilidad de que el pago sea rechazado al procesar la transacción.

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Esta recomendación acompaña el anuncio de venta para ambas fechas y resulta relevante para el público que planee viajar a Buenos Aires. La compra deberá efectuarse mediante el mismo canal oficial anunciado para los recitales: All Access.

The Greatest Show on Earth: la gira que traerá a U2 al Monumental

Los conciertos de River formarán parte de The Greatest Show on Earth, el nuevo recorrido internacional de U2, vinculado con su próximo álbum de estudio, Carnaval de Luz. Según el anuncio de la banda, la gira comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México y también tendrá presentaciones en São Paulo antes de llegar a Buenos Aires.

La propuesta combinará canciones de distintas etapas de su discografía con material del nuevo trabajo. El regreso al país, después de casi una década, coincidirá además con una etapa marcada por la celebración de los cincuenta años de trayectoria del grupo, según destacó la producción local.

Por el momento, el anuncio compartido no detalla el orden de las canciones ni los horarios de apertura de puertas y de las actuaciones. La información confirmada para el público argentino se concentra en las dos fechas de marzo, la participación de Beck, las ubicaciones y el cronograma de venta, que tendrá su apertura general el 22 de octubre a las 10.