La Ciudad de Buenos Aires celebrará el Día de los Cafés el día lunes 26 de octubre con una jornada de entrada gratuita que combinará música de distintas regiones culturales, actividades y propuestas especiales en algunos de sus bares más emblemáticos.

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La programación incluirá presentaciones en vivo en distintos cafés y confiterías de la Ciudad, con repertorios que recorrerán desde el tango y la música rioplatense hasta las tradiciones francesa, celta y criolla. También habrá una charla dedicada a la historia de estos espacios y un circuito de autos antiguos con músicos a bordo.

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La fecha se conmemora cada 26 de octubre y fue establecida por la Legislatura porteña mediante la Ley N° 511, sancionada en el año 2000. La elección del día recuerda la inauguración, en 1894, de la entrada del Café Tortoni sobre Avenida de Mayo.

Actualmente, los 90 Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables forman parte del patrimonio cultural porteño. Se encuentran distribuidos en 25 barrios y conservan historias, personajes y tradiciones vinculadas a la vida cotidiana de la Ciudad.

Música y actividades en los bares notables

La agenda comenzará a las 17.30 en El Colonial, ubicado en Avenida Belgrano 599, donde el arquitecto Horacio Spinetto ofrecerá la conferencia “Historias de Cafés”, centrada en los personajes y acontecimientos relacionados con los bares emblemáticos porteños.

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A las 18, La Biela, en Quintana 600, recibirá a Sete Netos, grupo integrado por siete músicos, hijos y nietos de gallegos, que interpretará música folk celta.

Una hora después, Lucrecia Merico llegará a El Símbolo, en Avenida Corrientes 3787, con Noche Rea, un espectáculo de tango acompañado por Juan Iruzubieta y Mariano Heler en guitarras.

A las 20, El Gato Negro, en Avenida Corrientes 1669, tendrá la presentación de Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo, quienes recorrerán tangos, valses, milongas y nuevas composiciones de música rioplatense.

La programación continuará a las 21 en dos espacios. En Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699, Les Hédonistes ofrecerá una propuesta de música francesa que recorrerá diferentes autores y estilos del cancionero de ese país.

En el mismo horario, la Confitería Saint Moritz, ubicada en Esmeralda 894, recibirá al Dúo Criollo Argentino, integrado por Facundo Prieto y Jesús Voulez, con una propuesta inspirada en los tradicionales dúos criollos de las décadas de 1920 y 1930.

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Un recorrido en autos antiguos

La celebración también tendrá una propuesta itinerante organizada por la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC).

Desde las 17, autos antiguos de colección recorrerán distintos puntos de la Ciudad con músicos a bordo, que ofrecerán breves shows de música popular frente a bares y espacios emblemáticos.

El recorrido comenzará a las 17 en El Viejo Buzón, Neuquén 1100. Luego continuará a las 17:30 en Tienda de Café, Avenida Honorio Pueyrredón 1121; a las 18 en Tienda de Café, Avenida de Mayo 799; y a las 18:30 en Café Martínez, Talcahuano 948.

La agenda seguirá a las 19 en Mar Azul, Tucumán 1700; a las 19:30 en Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699; y finalizará a las 20 en Plaza Dorrego, Defensa 1098.

De esta manera, la jornada buscará poner en valor a los cafés históricos de Buenos Aires a través de la música y de distintas actividades abiertas al público.

PC