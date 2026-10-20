La Ciudad de Buenos Aires inaugura espacios sensoriales para chicos que deben participar en procesos judiciales

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires inauguró los primeros espacios sensoriales en el ámbito de la Justicia, destinados a acompañar a niñas, niños y adolescentes durante distintas instancias judiciales. La iniciativa busca reducir la ansiedad, favorecer la regulación emocional y garantizar condiciones más accesibles para que puedan ejercer su derecho a ser oídos.

Los nuevos espacios se utilizarán durante declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y encuentros vinculares en procesos de familia. La propuesta contempla las necesidades de cada chico y ofrece recursos para que pueda atravesar esas instancias con mayor tranquilidad y acompañamiento profesional.

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Las Salas de Regulación Emocional fueron diseñadas para ofrecer un entorno amigable, con estímulos sensoriales controlados y herramientas adaptadas a distintas necesidades. El objetivo es acompañar situaciones de ansiedad, angustia, incertidumbre o sobrecarga emocional que pueden surgir durante el paso por el sistema judicial.

Los espacios cuentan con tres sectores diferenciados: una zona activa, destinada al movimiento y la exploración; una zona pasiva, orientada a la calma; y un área de transición para facilitar el ingreso y la salida. Entre los elementos disponibles hay iluminación cálida y regulable, materiales con distintas texturas, objetos táctiles, pelotas antiestrés, mantas, auriculares y recursos visuales para reconocer y expresar emociones.

La propuesta está pensada especialmente para quienes atravesaron situaciones traumáticas y para niñas, niños y adolescentes con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo que pueden necesitar apoyos específicos para participar de una intervención judicial.

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Una valija sensorial personalizada para cada niño

Uno de los aspectos centrales del programa es que cada chico pueda elegir los elementos que le resulten más útiles. Después de explorar los recursos disponibles, podrá armar una “valija sensorial personal” con hasta tres objetos para utilizar durante el acompañamiento con los profesionales del organismo.

El trabajo se organizará en tres momentos: antes, durante y después de la intervención judicial. Previamente, el equipo multidisciplinario evaluará qué apoyos pueden ser necesarios. Durante la instancia, el chico podrá utilizar los elementos seleccionados y, al finalizar, contará con un momento de descompresión emocional.

La iniciativa también incluye un Rincón Sensorial en la sala de espera, con objetos de manipulación, botellas sensoriales, pelotas antiestrés, materiales táctiles y tarjetas con ejercicios de respiración para utilizar durante los tiempos previos a una entrevista o evaluación.

Qué dijeron las autoridades del Ministerio Público Tutelar

La asesora general tutelar, Carolina Stanley, destacó la importancia de adaptar los espacios institucionales a las necesidades de quienes deben participar en procesos judiciales.

“Sabemos que el paso por la justicia puede ser una experiencia emocionalmente desafiante para los chicos que han sido víctimas o testigos de delitos”, señaló. Además, sostuvo que promover entornos amigables y respetuosos permite eliminar barreras que pueden dificultar el acceso a la Justicia y el ejercicio del derecho a ser oídos.

Por su parte, la asesora tutelar adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, remarcó que garantizar ese derecho implica considerar las necesidades emocionales de cada persona.

“No alcanza con garantizar un espacio formal para hablar y ser escuchado, también es necesario considerar cómo se siente cada niño o adolescente, qué apoyos necesita y qué condiciones pueden facilitar su participación”, expresó.

Otras iniciativas para garantizar el derecho a ser oído

Los nuevos espacios se incorporan a otras herramientas que el Ministerio Público Tutelar desarrolla para mejorar la experiencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema judicial.

Desde 2018, el organismo cuenta con una Sala de Entrevistas Especializada, destinada a tomar declaraciones testimoniales con la intervención de psicólogos especializados y recursos tecnológicos que permiten registrar las entrevistas. El objetivo es evitar que los chicos deban repetir innecesariamente sus relatos y reducir el riesgo de revictimización.

El MPT también elaboró guías específicas para la toma de declaraciones de niños de nivel inicial y de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, con el propósito de adaptar los procedimientos a sus necesidades.

A esas herramientas se suman el Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial, que ofrece acompañamiento antes y después de las entrevistas, y los videos anticipatorios. Estos materiales permiten conocer previamente el edificio, a los profesionales que intervendrán y las distintas etapas de una declaración testimonial. También incorporan recursos de accesibilidad, como subtítulos, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina y lenguaje claro.

LB/ML